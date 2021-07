Hubert Hurkacz zdemolował Rogera Federera! Kosmiczny mecz Polaka na Wimbledonie

To był dzień Huberta Hurkacza! Polak wręcz zniszczył legendarnego Rogera Federera i pierwsza raz w historii zagra w półfinale Wimbledonu. 24-latek do zwycięstwa potrzebował zaledwie trzech setów, a cały mecz zamknął w mniej niż dwie godziny!

Polak popisał się kilkoma zagraniami, po których można było tylko bić brawo. - Federer bezradny. Dawno nie widziałem tak bezradnego Szwajcara - mówił zaskoczony Tomasz Tomaszewski, komentujący to spotkanie. - Nie było elementu, w którym Federer byłby lepszy w tym spotkaniu - dodawał Dawid Olejniczak.

Hurkacz rozbił Federera

Początek pierwszego seta pokazał, że Hubert Hurkacz jest w znakomitej formie. Polak co rusz popisywał się kapitalnymi serwisami, z którymi Federer sobie nie radził. Polak potrafił grać też świetnie returnem, a przy wyniku 1:2 był bliski przełamania Federera, ale ten się jeszcze obronił. Kilka minut później był już jednak bezradny. Hurkacz przełamał Szwajcara i prowadził 4:2. Do końca seta Hurkacz grał świetnie i wygrał go 6:3.

W drugim secie Federer szybko wyszedł na prowadzenie 3:0 i wydawało się, że nie odpuści Polakowi i wyrówna wynik meczu. Nic bardziej mylnego. Hurkacz najpierw wygrał pierwszego gema, potem przełamał Szwajcara, a następnie wyrównał stan meczu. Potem gra toczyła się na znakomitym poziomie, a w tie-breaku lepszy był zdecydowanie Polak, który wygrał go do czterech. Kluczowa mogła tu być sytuacja z wyniku 4:2. Federer miał na rakiecie piłkę do kończenia, ale się poślizgnął i w nią nie trafił.

Czekamy na rywala Huberta Hurkacza w półfinale Wimbledonu 2021. Będzie nim Felix Auger-Aliassime lub Matteo Berrettini.