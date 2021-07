Wimbledon. Hurkacz - Federer. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Hubert Hurkacz w tegorocznej edycji Wimbledonu ustanowił nowy osobisty rekord. Tenisista z Wrocławia po raz pierwszy w karierze awansował do ćwierćfinału Wielkiego Szlema. Hurkacz pokonał 2:6, 7:6 (7-2), 3:6, 6:3, 6:3 Rosjanina Daniłła Miedwiediewa. Spotkanie rozpoczęło się w poniedziałek, natomiast w czwartym secie przy wyniku 4:3 dla Polaka zostało ono przerwane z powodu opadów deszczu. We wtorkowe popołudnie Hurkacz zaprezentował się świetnie i wyeliminował drugą rakietę rankingu ATP.

REKLAMA

Zobacz wideo "Duże areny służą Hurkaczowi. On się ich nie boi i nie dostaje gęsiej skórki"

Wimbledon. Hubert Hurkacz będzie miał okazję do rewanżu na Federerze. Szwajcar wygrał z Polakiem w 2019 roku

Roger Federer miał bardzo ciężko w pierwszej rundzie Wimbledonu. Szwajcar mierzył się z Adrianem Mannarino i przy stanie 2:2 w setach rywal skreczował. Jak przyznał sam Federer po spotkaniu, to jego rywal swoją grą zasługiwał na awans. W trzech pozostałych meczach turnieju w Londynie tenisista oddał tylko jednego seta. Roger Federer zajmuje obecnie ósme miejsce w światowym rankingu, a w IV rundzie pokonał Włocha Lorenzo Sonego 7:5, 6:4, 6:2.

Hubert Hurkacz przyznał na konferencji prasowej, że Roger Federer był dla niego wielką inspiracją. "Cieszę się tym meczem, ale będę do niego taktycznie przygotowany. Roger jest wyjątkowym zawodnikiem, to co osiągnął w trakcie kariery jest naprawdę niesamowite. No i jego styl gry - kapitalny. Był dla mnie wielką inspiracją. Nie będę zdenerwowany w trakcie pojedynku z Rogerem" - powiedział Hurkacz na konferencji prasowej. Jak dotąd zawodnicy mierzyli się tylko raz - w 2019 roku w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells. Tam Federer wygrał 6:4, 6:4.

Wimbledon. Gdzie i kiedy oglądać mecz Hurkacz - Federer?

Spotkanie pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Rogerem Federerem w ramach ćwierćfinału Wimbledonu odbędzie się w środę 7 lipca. Zawodnicy wyjdą na kort centralny jako drudzy w kolejności, po Novaku Djokoviciu i Martonie Fucsovicscu. Pierwszy mecz rozpocznie się o 14:30, więc spotkanie z udziałem Huberta Hurkacza powinno rozpocząć się około godziny 17:00. Transmisja tego wydarzenia w Polsacie Sport, na stronie internetowej Ipla.tv oraz w aplikacji mobilnej Ipla. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.