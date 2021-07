Słynny tenisista krytykuje Federera przed meczem z Hurkaczem

Roger Federer (8. ATP) w drodze do ćwierćfinału Wimbledonu stracił trzy sety. W I rundzie dwa wygrał z nim Adrian Mannarino, ale skreczował w piątej partii. Potem Szwajcar pokonał Richarda Gasqueta (Francja) 7:6, 6:1, 6:4, potem Brytyjczyka Camerona Norrie 6:4, 6:4, 5:7, 6:4, a w 1/8 finału Włocha Lorenzo Sonego 7:5, 6:4, 6:2.

"Federer musi dużo poprawić w swojej grze"

Dotychczasową postawę Rogera Federera w Wimbledonie skrytykował Tim Henman, były tenisista.

- Roger idzie we właściwym kierunku, ale nadal uważam, że musi dużo poprawić w swojej grze, jeśli chce robić progres. Jego poziom gry jest dość przeciętny w stosunku do tego, czego się spodziewaliśmy. Biorąc jednak pod uwagę osiemnaście miesięcy, kiedy grał tak niewiele, wygląda to nieco lepiej - powiedział Brytyjczyk w rozmowie z telewizją "BBC".

Czy Federer ma szansę na triumf w Wimbledonie? - Nie ma wątpliwości, że musi się poprawić, żeby dalej wygrywać. Kiedy mówi się o Federerze na trawie, to trzeba pamiętać, że wszystko jest możliwe - dodał Tim Henman.

Tim Henman to były tenisista. Jednym z jego największych sukcesów było czterokrotne dojście do półfinału Wimbledonu.

Początek meczu Hubert Hurkacz - Roger Federer w środę o godz. 16.30. Relacja na żywo na sport.pl.