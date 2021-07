Hubert Hurkacz w bardzo dobrym stylu awansował do ćwierćfinału Wimbledonu. - To jest gigantyczny sukces Huberta - mówi Adam Romer. Następnym rywalem polskiego tenisisty będzie Roger Federer. - Na pewno będzie to niezwykle emocjonujący mecz - dodaje redaktor naczelny TenisKlub.pl.

Fot. Kirsty Wigglesworth / AP