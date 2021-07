Znamy godzinę meczu Hubert Hurkacz - Roger Federer! Batalia o półfinał Wimbledonu

Hubert Hurkacz w wielkim stylu pokonał Daniiła Miedwiediewa 2:6, 7:6(7-2), 3:6, 6:3, 6:3 w IV rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Choć spotkanie rozpoczęło się w poniedziałek, to z powodu deszczu zostało przerwane przy stanie 4:3 w 4. secie i dokończone we wtorek. To okazało się szczęściem dla Hurkacza, który we wtorek grał jeszcze lepiej i zdołał odwrócić losy meczu, wygrywając dwa ostatnie sety i awansując do ćwierćfinału.

Hubert Hurkacz zagra mecz numer dwa na korcie centralnym

W nim czekał już na niego Roger Federer, który pokonał w poniedziałek Włocha Lorenzo Sanego 7:5, 6:4, 6:2. Organizatorzy już poinformowali, że mecz Hurkacza z legendarnym Szwajcarem zostanie rozegrany na korcie centralnym i będzie spotkaniem numer 2 środowej sesji. O 14:30 polskiego czasu swój mecz zaczną Novak Djoković i Marton Fucsovics. Po ich starciu, czyli ok. godz. 17:00, na kort wyjdą Hurkacz i Federer. Relacja z meczu Polaka w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Hubert Hurkacz w tej edycji Wimbledonu jest jak rozpędzony pociąg. Najpierw pokonał Włocha Lorenzo Musettiego (63. ATP) 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, w kolejnej rundzie wyeliminował również w trzech setach Amerykanina Marcosa Girona (66. ATP) 6:3, 6:2, 6:4, a w sobotę niespodziewanie łatwo wyeliminował Kazacha Alexandera Bublika (38. ATP) 6:3, 6:4, 6:2.

Po pokonaniu Miedwiediewa Hubert Hurkacz już jest pewny potężnego awansu w rankingu ATP! W najnowszym zestawieniu będzie klasyfikowany co najmniej na 13. pozycji, czyli najwyższej w jego dotychczasowej karierze. Jeśli jednak zdoła pokonać Federera, może awansować nawet na 11. pozycję.