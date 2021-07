Niewiarygodne! Iga Świątek jak Lewandowski. Cały Wimbledon już wie [WIDEO]

Mimo braku awansu do ćwierćfinału tegorocznej edycji Wimbledonu Iga Świątek zapisała się w historii tenisa. Tenisistka z Raszyna jest jedyną zawodniczką, która w tym roku kalendarzowym osiągnęła czwartą rundę we wszystkich dotychczasowych turniejach wielkoszlemowych (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon).

Iga Świątek wyróżniona przez oficjalny profil Wimbledonu. Tenisistka została porównana do Roberta Lewandowskiego. "Dzwoń do Paulo Sousy"

Iga Świątek ostatecznie musiała uznać wyższość Ons Jabeur w czwartej rundzie Wimbledonu, natomiast organizatorzy Wielkiego Szlema nie pozwalają zapomnieć kibicom o polskiej tenisistce. Na oficjalnym profilu Wimbledonu pojawiło się nagranie wideo, na którym Świątek popisuje się zagraniem… nogą. – "To przyjęcie, którego nie powstydziłby się Robert Lewandowski" – czytamy w tweecie. To zagranie znalazło też aprobatę na profilu "Łączy nas piłka". - "Hej, Iga! Szacuneczek" – pisze oficjalny profil federacji.

Nie zabrakło też interesujących komentarzy kibiców z całego świata. "Ona jest lepsza od 90% polskiej reprezentacji" - to jeden z tweetów internautów. "Dzwoń do trenera Sousy" - piszą Polacy. "Lewy by to przyjął na klatę" – twierdzi jeden z fanów. Zagranie Igi Świątek trafiło idealnie w ręce dziewczynki do podawania piłek.

Międzynarodowa Federacja Tenisowa (IFT) ogłosiła na początku lipca kadry na igrzyska olimpijskie w Tokio. Iga Świątek oraz Magda Linette będą reprezentowały Polskę w turnieju singlowym w walce o medale. Zmagania na igrzyskach olimpijskich będą trwać od 24 lipca do 1 sierpnia.