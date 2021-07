Ależ awans Huberta Hurkacza w rankingu ATP! Najwyższe miejsce w karierze

Hubert Hurkacz rozpoczął mecz z Miedwiediewem w poniedziałek, ale zakończył go dopiero we wtorek - z powodu deszczu przerwano mecz w 4. secie przy stanie 4:3 dla Polaka. I jak się okazało, przerwa odwróciła losy spotkania. Obaj tenisiści wrócili na kort dopiero we wtorek, a Hurkacz natychmiast przełamał rywala, wygrywając seta 6:3. W decydującym secie powtórzył to jeszcze dwukrotnie, także wygrywając 6:3 i sensacyjnie awansując do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. To zdecydowanie najlepszy rezultat w karierze Hurkacza, który dotąd awansował najdalej do 3. rundy turnieju wielkoszlemowego, właśnie na kortach Wimbledonu.

Zwycięstwo Huberta Hurkacza nad Daniiłem Miedwiediewem oznacza potężny ranking Polaka w rankingu ATP. Polak już teraz, w wirtualnym rankingu, awansował na 13. pozycję w rankingu. Tym samym już teraz poprawi swoją najlepszą pozycję w karierze. Dotychczas najwyżej był plasowany na 16. miejscu, po wygraniu turnieju w Miami na początku kwietnia tego roku.

Niewiarygodne! Hurkacz w ćwierćfinale Wimbledonu. Druga rakieta świata bezradna

Kiedy Hubert Hurkacz zagra o półfinał Wimbledonu?

Hubert Hurkacz w walce o półfinał Wimbledonu zmierzy się z Rogerem Federerem. Ich spotkanie odbędzie się w środę - nieznana jest jeszcze godzina rozpoczęcia spotkania. O niej organizatorzy poinformują wieczorem, po ustaleniu planu gier na środę. Relacja ze spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.