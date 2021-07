Kiedy wielki mecz Hurkacza z Federerem? Jest już data. Walka o półfinał Wimbledonu

Hubert Hurkacz w tej edycji Wimbledonu jest jak rozpędzony pociąg. Najpierw pokonał Włocha Lorenzo Musettiego (63. ATP) 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, w kolejnej rundzie wyeliminował również w trzech setach Amerykanina Marcosa Girona (66. ATP) 6:3, 6:2, 6:4, a w sobotę niespodziewanie łatwo wyeliminował Kazacha Alexandera Bublika (38. ATP) 6:3, 6:4, 6:2.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kibice są niecierpliwi i już chcieliby sukcesów Igi Świątek na trawie"

Niewiarygodne! Hurkacz w ćwierćfinale Wimbledonu. Druga rakieta świata bezradna

Kolejnym etapem jego drogi był 2. w rankingu ATP Daniił Miedwiediew. W poniedziałek Polak nie mógł znaleźć sposobu na przełamanie Rosjanina, który wygrał pewnie pierwszego seta 6:2. W drugim lepszy był Hurkacz, który był zdecydowanie lepszy w tie-breaku. W trzecim secie znowu wygrał Miedwiediew. Z pomocą Hurkaczowi przyszła pogoda - z powodu deszczu przerwano mecz w 4. secie przy stanie 4:3 dla Polaka.

I jak się okazało, przerwa odwróciła losy spotkania. Obaj tenisiści wrócili na kort dopiero we wtorek, a Hurkacz natychmiast przełamał rywala, wygrywając seta 6:3. W decydującym secie powtórzył to jeszcze dwukrotnie, także wygrywając 6:3 i sensacyjnie awansując do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. To zdecydowanie najlepszy rezultat w karierze Hurkacza, który dotąd awansował najdalej do 3. rundy turnieju wielkoszlemowego, właśnie na kortach Wimbledonu.

Z kim i kiedy zagra Hubert Hurkacz w ćwierćfinale Wimbledonu?

Hubert Hurkacz w walce o półfinał Wimbledonu zmierzy się z Rogerem Federerem. Ich spotkanie odbędzie się w środę - nieznana jest jeszcze godzina rozpoczęcia spotkania. O niej organizatorzy poinformują wieczorem, po ustaleniu planu gier na środę. Relacja ze spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.