Hurkacz - Miedwiediew. Gdzie i o której oglądać przerwany mecz Polaka? [TRANSMISJA]

Podczas poniedziałkowej części spotkania Hurkacza z drugim zawodnikiem światowego rankingu rywalizacja była bardzo zacięta. Chociaż pierwszą partię tenisista z Wrocławia przegrał 2:6, to w kolejnej odgryzł się rywalowi, pokonując go w tie-breaku, oddając mu zaledwie dwa punkty. W trzecim secie lepszy okazał się Rosjanin, który wygrał 6:3, zaledwie raz przełamując Hurkacza.

Pech Hurkacza. Polak wybity z rytmu w meczu z Miedwiediewem

W czwartym secie Polak prowadził już z Miedwiediewem 4:3 i kontrolował przebieg seta. Na jego nieszczęście w tym momencie zaczęło padać i dalsza część pojedynku w IV rundzie Wimbledonu musiała zostać przełożona. Nie do końca wiadomo, dlaczego organizatorzy nie zdecydowali przenieść się meczu na inny kort, aby dokończyć go jeszcze tego samego dnia. Podjęto decyzję o kontynuacji spotkania we wtorek.

Przełożenie spotkania Hurkacza z Miedwiediewem skomentował w poniedziałek Roger Federer, który ze zwycięzcą tego pojedynku zmierzy się w ćwierćfinale. - To niesprawiedliwe, ale to ci goście są młodsi ode mnie i na pewno łatwiej będzie im się zregenerować. To dla nich nie problem. Choć niestety grają też bardzo dobrze. Cóż, oby jutro znów spadł deszcz! - zażartował Szwajcar.

Gdzie i kiedy oglądać kontynuację spotkania Hurkacza z Miedwiediewem?

Dalsza część pojedynku Huberta Hurkacza z Daniiłem Miedwiediewem rozpocznie się we wtorek 6 lipca o godzinie 14:30 na korcie centralnym. Transmisja spotkania dostępna będzie na antenie Polsatu Sport oraz online w aplikacji Ipla TV. Relacja na żywo z dokończenia meczu Huberta Hurkacza z Daniłem Miedwiedwiem w IV rundzie turnieju na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.