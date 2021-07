Federer komentuje przerwanie meczu Hurkacza. "Oby jutro znów spadł deszcz!"

W poniedziałek Hurkacz toczył bardzo wyrównaną walkę z drugim tenisistą światowego rankingu ATP. Chociaż pierwszą partię tenisista z Wrocławia przegrał 2:6, to w kolejnej odgryzł się rywalowi, pokonując go w tie-breaku, oddając mu zaledwie dwa punkty. W trzecim secie lepszy okazał się Rosjanin, który wygrał 6:3, zaledwie raz przełamując Hurkacza.

W czwartym secie Polak prowadził już 4:3 i kontrolował tę partię, ale pechowo dla Polaka nad kortami zaczęło padać, przez co jego spotkanie zostało przerwane. Organizatorzy nie przenieśli go jednak na inny kort, żeby można je było dokończyć tego samego dnia, a zaplanowali dopiero na wtorek i to na korcie centralnym.

W tym samym czasie zakończył się inny mecz czwartej rundy, który wyłonił rywala dla lepszego z pary Miedwiediew - Hurkacz. Będzie nim legendarny, 20-krotny zwycięzca wielkoszlemowych turniejów Roger Federer, który w swoim spotkaniu pokonał 7:5, 6:4, 6:2 Lorenzo Sonego.

Federer dowiedział się o przerwaniu spotkania, które wyłoni jego przeciwnika w ćwierćfinale Wimbledonu dopiero po swoim spotkaniu. - To niesprawiedliwe, ale to ci goście są młodsi ode mnie i na pewno łatwiej będzie im się zregenerować. To dla nich nie problem. Choć niestety grają też bardzo dobrze. Cóż, oby jutro znów spadł deszcz! - śmiał się Szwajcar, podkreślając, że tylko żartuje.

Mecz Huberta Hurkacza z Daniłem Miedwiedwiem zostanie wznowiony o godzinie 14:30 polskiego czasu na korcie centralnym. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

