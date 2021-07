Iga Świątek odpadła z wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. W poniedziałek Polka przegrała w trzech setach z Ons Jabeur 7:5, 1:6, 1:6 i nie zagra w ćwierćfinale turnieju. Po spotkaniu postawą tunezyjskiej tenisistki były tamtejsze media.

REKLAMA

Zobacz wideo Polish Esport Cup

"Jabeur potwierdziła swoją klasę, dorzucając dziewiątą zawodniczkę świata do listy pokonanych. Jabeur zagrała doskonały mecz i wyeliminowała tenisistkę, której gra w tym turnieju była do tej pory imponująca" - czytamy na portalu Webdo.tn.

Iga Świątek z kolejnym awansem w WTA! Może być najwyżej w historii

Jabeur nazwana "królową szczęścia" i "współczesnym bohaterem"

"Rozprzestrzeniający się koronawirusowy wariant delta, podupadła gospodarka oraz utrzymujący się od dawna impas polityczny sprawiają, że obecnie w Tunezji nie ma wielu powodów do radości. Jest jednak Ons Jabeur, która jako pierwsza kobieta z Tunezji i Półwyspu Arabskiego awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu. Tenisistka olśniewa kibiców odważną grą, co pomogło jej w pokonaniu dziewiątej zawodniczki świata, Igi Świątek. Rozradowani Tunezyjczycy w mediach społecznościowych nazywali ją 'królową szczęścia' i 'współczesnym bohaterem' - czytamy na Thenationalnews.com.

Ons Jabeur przeszła do historii

"26-letnia Tunezyjka dokonała historycznej rzeczy dla swojego kraju. Ons Jabeur w ćwierćfinale Wimbledonu zagra z Aryną Sabalenką, dla której to także będzie pierwszy mecz na tym etapie Wimledonu. W poniedziałek Jabeur zaimponowała wielkim spokojem po tym, jak przegrała pierwszego seta, mimo że prowadziła w nim 5:4 i serwowała. W kolejnych dwóch partiach to Tunezyjka dominowała w meczu" - napisał portal Arabnews.com.

Iga Świątek zarobiła fortunę na Wimbledonie. Jeszcze większe pieniądze były o krok

"Tunezyjska tenisistka kolejny raz potwierdziła swój wielki talent i zadziwiła swoją klasą wszystkich obserwatorów na londyńskich kortach Wimbledonu. Ons Jabeur stała się pierwszą w historii Arabką, która awansowała do ćwierćfinału tego turnieju. Jej gra sprawiła, że Jabeur stała się miodem na serce Tunezyjczyków w środku pandemii koronawirusa" - czytamy na Sport.tunisienumerique.com.

Dla Świątek był to najlepszy występ na Wimbledonie w seniorskiej karierze. W 2019 roku Polka odpadła w nim w 1. rundzie, a rok później turniej nie odbył się z powodu pandemii koronawirusa. W 2018 roku Świątek wygrała juniorski Wimbledon.