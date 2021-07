Wielkie zwycięstwo Federera na Wimbledonie! Hurkacz może zagrać z legendą

Najbardziej zacięta walka miała miejsce w pierwszym secie. Po tym jak w siódmym gemie Roger Federer przełamał Lorenzo Sonego i wyszedł na prowadzenie 4:3, wydawało się, że losy seta są już przesądzone. W 10. gemie Włoch niespodziewanie doprowadził do wyrównania. Chociaż Federer serwował, by wygrać tę partię, to przegrał serwis i zrobiło się 5:5. Chwilę później Szwajcar ponownie przełamał jednak rywala, by za chwilę skończyć seta, wygrywając go 7:5.

O losach drugiej partii zdecydowało tylko jedno przełamanie. W piątym gemie Federer odebrał podanie Sonego, a seta wygrał 6:4. Trzeci set zaczął się od dominacji Szwajcara, który dwukrotnie przełamał przeciwnika i szybko objął prowadzenie 3:0. Partia zakończyła się pewnym zwycięstwem Federera 6:2.

Federer w ćwierćfinale Wimbledonu

Dla Federera to już 17. awans do ćwierćfinału na Wimbledonie w 21. występie. Szwajcar wygrywał ten turniej siedmiokrotnie, ostatni raz w 2017 roku. Dwa lata temu Szwajcar przegrał w finale z Novakiem Djokoviciem.

W ćwierćfinale Federer zagra ze zwycięzcą meczu Daniiłł Miedwiediew - Hubert Hurkacz. Spotkanie, które rozpoczęło się w poniedziałek, z powodu opadów deszczu zostanie dokończone we wtorek. Mecz został przerwany przy stanie 2:1 (6:2, 6:7, 6:3) w setach dla Rosjanina i 4:3 dla Polaka w czwartej partii.

Ćwierćfinały Wimbledonu mężczyzn zostaną rozegrane w środę. We wtorek na korty wyjdą panie. Wśród nich zabraknie Igi Świątek, która w poniedziałek przegrała w 4. rundzie z Ons Jabeur 7:5, 1:6, 1:6.