Niemożliwe! Tak się chyba nie da zrobić? A Iga Świątek, jednak tak zrobiła. Cudo

W poniedziałek rozpoczął się drugi tydzień turnieju na trawiastych kortach w Wimbledonie. Niestety Iga Świątek przegrała w IV rundzie z Tunezyjką Ons Jabeur 7:5, 1:6, 1:6 i zakończyła swoją przygodę z londyńskim turniejem.

Polka w dramatycznych okolicznościach wygrała pierwszego seta, w pięknym stylu odrabiając straty. Później jednak zdecydowanie do głosu doszła Jabeur, która przestała popełniać błędy. Tunezyjka do końca spotkania oddała Świątek tylko dwa gemy i to ona może się cieszyć z awansu do ćwierćfinału. Tam czeka już na nią 4. rakieta świata Aryna Sabalenka.

Pomimo porażki w spotkaniu IV rundy Iga Świątek zaprezentowała się bardzo dobrze. Niestety Polka była bezradna wobec bezbłędnej Tunezyjki. 20-latka w trakcie spotkania popisała się jednak wieloma niesamowitymi zagraniami. Oprócz tego w pewnym momencie popisała się niezwykłym szpagatem, który szybko obiegł media społecznościowe.

Ze szpagatów i innych ekwilibrystycznych zagrań w światowym tenisie znany jest przede wszystkim Novak Djoković. Internet pełen jest zdjęć serbskiego tenisisty właśnie w takiej pozycji. To najpopularniejsze pochodzi właśnie także z Wimbledonu, a dokładnie z półfinałowego spotkania z Juanem Martinem Del Potro z 2013 roku. Serb chwalił się nim nawet niedawno przed rozpoczęciem tegorocznej edycji londyńskiego turnieju.