Iga Świątek jedyna na świecie z takim wyczynem! "Królowa", "Mamy do czynienia z cudem"

W poniedziałek rozpoczyna się drugi tydzień turnieju na trawiastych kortach w Wimbledonie. Iga Świątek zmierzy się w 1/8 finału z Tunezyjką Ons Jabuer, która w III rundzie sprawiła niespodziankę, pokonując 12. rakietę świata Garbinę Muguruzę 5:7, 6:3, 6:2. Natomiast Polka ma już na rozkładzie Tajwankę Hsieh Su-Wei, Rosjankę Wierę Zwonariową i Rumunkę Irinę-Camelię Begu.

Trzy wygrane z rzędu dały Świątek możliwość gry w Wimbledonie podczas drugiego tygodnia zmagań. Wcześniej Polka w Roland Garros doszła do ćwierćfinału, gdzie uległa Greczynce Marii Sakkari 0:2. Oznacza to, że Świątek jest jedyną na świecie tenisistką, która dotarła do drugiego tygodnia w obu tegorocznych turniejach wielkoszlemowych. Oprócz niej w tym zaszczytnym gronie znalazło się miejsce dla zaledwie czterech tenisistów - Novaka Djokovicia, Daniła Miedwiediewa, Alexandra Zvereva i Matteo Berrettiniego.

Kibice są zachwyceni znakomitymi wynikami Świątek w obu turniejach wielkoszlemowych w 2021 roku. Wielu z nich wspiera tenisistkę z Raszyna i jej cały team. "Królowa", "Jedyna kobieta", "No dalej Iga", "Iga jest typowym przykładem, że mamy do czynienia z cudem. Mam nadzieję, że teraz wszyscy to rozumieją" - takimi słowami kibice doceniają na Twitterze postawę polskiej tenisistki.

Spotkanie Igi Swiątek z Ons Jabeur w IV rundzie Wimbledonu odbędzie się w poniedziałek 5 lipca. Obie tenisistki powinny pojawić się na korcie około godziny 12:00. Transmisję meczu będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport oraz online w aplikacji Ipla TV. Relacja na żywo będzie dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.