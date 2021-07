Iga Świątek gra o ćwierćfinał Wimbledonu. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Iga Świątek w III rundzie Wimbledonu odniosła kolejne pewne zwycięstwo i w dalszym ciągu nie straciła ani jednego seta na turnieju. Polka pokonała 6:1, 6:0 Rumunkę Irinę-Camelię Begu i awansowała do najlepszej "szesnastki". Wcześniej 20-latka wyeliminowała Tajwankę Hsieh Su-Wei i Rosjankę Wierę Zwonariową.

W IV rundzie Wimbledonu Iga Świątek zmierzy się z siedem lat starszą Ons Jabeur. Tunezyjka w III rundzie sprawiła małą niespodziankę, pokonując 12. rakietę świata Garbinę Muguruzę 5:7, 6:3, 6:2. Dla Polki może być to dobra informacja, ponieważ z Hiszpanką nigdy nie szło jej zbyt dobrze.

Jabeur we wcześniejszych rundach wyeliminowała jeszcze Szwedkę Rebeccę Peterson i Amerykankę Venus Williams. Jeżeli Tunezyjka pokona Igę świątek, to wyrówna swój najlepszy jak do tej pory wynik na Wielkim Szlemie, którym był ćwierćfinał zeszłorocznego Australian Open. 26-latka prezentuje w ostatnim czasie wybitną formę. W czerwcu wygrała w Birmingham swój pierwszy turniej rangi WTA w karierze.

- Muszę przyznać, że Iga ma bardzo dobry serwis. W dodatku kiedy gra forhendem, może być bardzo niebezpieczna. Wiem też, że jest bardzo silna psychicznie. Nie chce odpuścić w żadnej akcji. To będzie ciężki mecz - powiedziała przed poniedziałkowym meczem Ons Jabeur.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Igi Świątek w IV rundzie Wimbledonu?

Spotkanie Igi Swiątek z Ons Jabeur w IV rundzie Wimbledonu odbędzie się w poniedziałek 5 lipca. Obie tenisistki powinny pojawić się na korcie około godziny 12:00. Transmisję meczu będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport oraz online w aplikacji Ipla TV. Relacja na żywo będzie dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.