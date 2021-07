Brytyjczycy wychwalają Igę Świątek: To będzie prawdziwy test dla Polki i jej aspiracji do tytułu

Iga Świątek (9. WTA) w tegorocznym Wimbledonie spisuje się znakomicie. Awansowała już do IV rundy. W piątek Polka pewnie pokonała Irinę-Camelię Begu z Rumunii, wygrywając w dwóch setach 6:1, 6:0. Świątek z każdym kolejnym zwycięstwem bije swój rekord występów na Wimbledonie i już szósty raz w karierze, w wieku zaledwie 20 lat, awansowała do co najmniej 4. rundy turnieju wielkoszlemowego.

"To będzie prawdziwy test aspiracji do tytułu dla Świątek"

W walce o ćwierćfinał Iga Świątek zmierzy się z Tunezyjką Ons Jabeur (24. WTA), która w tegorocznym Roland Garrosie pokonała Magdę Linette 3:6, 6:1, 6:0. Według "The Guardian" Polka będzie miała w tym meczu statystyki po swojej stronie.

Tamtejsi dziennikarze piszą o tym, jak ważne w karierze tenisisty jest umiejętność wyciszenia umysłu. Jako jeden z przykładów dają postać Igi Świątek. - Świątek zyskała sławę w październiku ubiegłego roku, kiedy w wieku zaledwie 19 lat zdobyła tytuł French Open, grając genialny tenis, pozornie niewzruszona presją olbrzymiej szansy. To jedna z najlepszych, najmądrzejszych i najbardziej rozważnych zawodniczek w Tourze. Potrafi wyciszyć się tak, że wszystkie rzeczy, które robi, aby stać się topową zawodniczką, nie przeszkadzają jej w najważniejszych momentach - czytamy.

Według "The Guardian" przed Świątek pierwszy poważny test na Wimbledonie - starcie z Ons Jabeur.

- Różnorodność Jabeur, zabójcze drop shoty, pomogły jej zdobyć w ubiegłym miesiącu pierwszy tytuł na kortach trawiastych. To będzie prawdziwy test Świątek i jej aspiracji do tytułu - pisze dziennikarz Simon Cambers.

Zwraca również uwagę na udaną współpracę na linii Iga Świątek - Mike James. Jest to analityk tenisowy, a wcześniej trener, który współpracował m.in. ze Stanem Wawrinką i Miomirem Kecmanoviciem. W tym roku pomaga Polce i jej ekipie. Jego rolą jest pomoc we wskazaniu rzeczy, nad którymi Świątek musi pracować i które mogą jej pomóc w odnoszeniu zwycięstw.

- Biorąc pod uwagę analizę eksperta, Iga może się dowiedzieć, w jaki sposób uzyska dodatkowe 1-2 proc., które mogą być różnicą między byciem top-5 najlepszych zawodniczek świata a numerem jeden - pisze "The Guardian".

Jak tę współpracę ocenia Świątek? - Jestem osobą, która potrzebuje kogoś, kto przekształci wszystkie informacje statystyczne w dobrą radę. W innych sportach to oczywiste, że używasz analityki, aby pomóc sobie w pewnych sprawach. Ale w tenisie to coś nowego. Cieszę się, że to zaczęliśmy. Dobrze jest mieć wszystkie informacje, które można uzyskać, tylko po to, aby mieć więcej. To działa całkiem nieźle - mówi Polka.

Mecz Świątek - Jabeur w poniedziałek o godz. 12. Relacja na żywo z tego spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.