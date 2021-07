Hubert Hurkacz walczy o ćwierćfinał Wimbledonu! Jest rozpędzony jak Iga Świątek

Na początku kwietnia Hubert Hurkacz wygrał turniej w Miami. To jego największy sukces w karierze. Ale od tego momentu niemal wyłącznie przegrywał. Miał problemy zdrowotne, stracił formę. W efekcie odpadł w II rundzie w Monte Carlo, a później w pierwszych rundach w Madrycie, Rzymie, na Roland Garros, w Stuttgarcie i w Halle. W sumie przed Wimbledonem przegrał sześć meczów z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wynik Igi Świątek trzeba docenić. Nie zawsze da się wygrać turniej wielkoszlemowy"

Teraz, na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club, wygrał trzy mecze bez straty seta. I właśnie osiągnął swój najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym, bo nigdy wcześniej w żadnym nie dotarł do czwartej rundy, czyli do najlepszej "16".

Hurkacz w IV rundzie Wimbledonu! Kapitalna dyspozycja. Największy sukces w jego karierze

- Hubert doszedł do IV rundy nie tylko bez straty seta, ale nawet bez straty serwisu. Jestem zaskoczony, bo ostatnio grał słabo i nic nie wskazywało na to, że na Wimbledonie może grać na poziomie podobnym albo takim samym jak w Miami. To pokazuje, że Huberta nigdy nie można skreślać - mówi Dawid Olejniczak, który komentuje mecze Hurkacza w Polsacie Sport.

Numer 2 do pokonania? "Hubert może patrzeć daleko"

- Musetti to uznana firma, Bublik to rywal niezwykle trudny, a obaj nie mieli nic do powiedzenia. Giron też - Olejniczak krótko omawia kolejne, imponujące występy Hurkacza na Wimbledonie.

O ćwierćfinał Polak notowany na 18. miejscu w rankingu ATP zagra z wiceliderem światowego rankingu Daniłem Miedwiediewem albo z Marinem Ciliciem (37 WTA).

Tak wygląda drabinka Wimbledonu dla Igi Świątek. Tylko jedna wyżej rozstawiona

- Miedwiediew zaczął dobrze grać na trawie. Przed Wimbledonem wygrał turniej na Majorce. Chorwat też na kortach trawiastych gra dobrze. To będzie już najwyższy poziom trudności. Ale jak Hubert będzie tak serwował, to przy łatwości wygrywania przy własnym serwisie na kortach trawiastych może patrzeć daleko - ocenia Olejniczak. - Jednak na pewno trzeba być ostrożnym w prognozach przed najbliższym meczem - dodaje nasz były tenisista.

Hubert Hurkacz jak Iga Świątek

Olejniczak podkreśla, że trwający Wimbledon jest świetny dla polskich tenisistów. W singlu pań w gronie najlepszych 16 zawodniczek jest Iga Świątek, która do IV rundy doszła w równie imponującym stylu, co Hubert Hurkacz.

2,5 godziny morderczej walki! Magda Linette walczyła do samego końca

Niewiele brakowało, a o ćwierćfinał grałaby też Magda Linette. Kilkadziesiąt minut po zwycięstwie Hurkacza nad Bublikiem ona skończyła swój mecz III rundy z Paulą Badosą. Niestety, przegrała 7:5, 2:6, 4:6. - Z całego serca życzyłem Magdzie zwycięstwa, bo Polak w "16" i dwie Polki w "16" Wimbledonu to byłby rewelacyjny wynik. Ale i tak ten turniej już jest z polskiego punktu widzenia znakomity. Chwilo, trwaj! - cieszy się Olejniczak.