Hurkacz w IV rundzie Wimbledonu! Kapitalna dyspozycja. Największy sukces w jego karierze

"No to mamy nadzieję, że Hubert Hurkacz dołączy teraz do takich postaci jak Wojciech Fibak, Jerzy Janowicz czy Łukasz Kubot, którzy docierali do czwartej rundy albo dalej na Wimbledonie" - mówił komentator Polsatu Sport po pierwszym gemie pewnie wygranym przez Hurkacza.

REKLAMA

Zobacz wideo "Hurkacz twardo stąpa po ziemi. O jego głowę jestem spokojny"

Kapitalna dyspozycja Hurkacza

Po tych słowach rozegrane zostały jeszcze cztery gemy i mecz ze względu na opady deszczu na ponad godzinę został przerwany. Przy wyniku 3:2 dla Hurkacza i przy dwóch jego breakpointach, które po powrocie na kort zostały wybronione przez Bublika, ale po chwili Polak miał kolejne dwa i w końcu przełamał rywala. A później nie oddał już żadnego swojego podania do końca seta, którego wygrał 6:3. A rywal jak tylko pojawiały się kolejne krople deszczu, domagał się ponownego przerwania meczu.

W dwóch kolejnych setach Hurkacz wciąż dominował. Znakomicie serwował (jeden z gemów serwisowych trwał zaledwie niecałe 50 sekund!), bardzo dobrze returnował i poruszał się po korcie, odczytywał zagrania rywala. Miał 71 proc. skuteczność pierwszego podania a Bublik zaledwie 43 proc. - Jaką ja mam dziś skuteczność pierwszego serwisu - pytał arbitra poirytowany Kazach, który w trzeciej odsłonie spróbował nawet, w swoim stylu, zaserwować od dołu. To była jednak nieudana próba.

Polak w całym meczu miał 33 kończących uderzeń, a rywal 27. Popełnił też niemal dwa razy mniej błędów (15-28). W trzecim meczu z rzędu na tym turnieju nie dał sobie też odebrać serwisu. A Jest jedynym tenisistą w tegorocznym Wimbledonie, któremu udała się ta sztuka. Po dwóch meczach taką samą passę miał tylko właśnie Bublik.

Hurkacz po raz pierwszy w karierze awansował do IV rundy turnieju wielkoszlemowego. Dotychczas jego największym sukcesem była III runda Wimbledonu w 2019 roku.

Wielki sukces Hurkacza na Wimbledonie. Linette odpadła [ZAPIS RELACJI]

W kolejnej rundzie Hubert Hurkacz zagra ze zwycięzcą meczu Daniił Miedwiediew (Rosja, 2. ATP) - Marin Cilić (Chorwacja, 37. ATP).