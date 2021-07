Wyjątkowe osiągnięcie Świątek. Żadna tenisistka tego nie dokonała

Iga Świątek awansowała do 4. rundy Wimbledonu! W piątek Polka pewnie pokonała Irinę-Camelię Begu z Rumunii, wygrywając w dwóch setach 6:1, 6:0. Świątek z każdym kolejnym zwycięstwem bije swój rekord występów na Wimbledonie i już 6. raz w karierze, w wieku zaledwie 20 lat, awansowała do co najmniej 4. rundy turnieju wielkoszlemowego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Iga Świątek uczy się od Mattek-Sands. W przyszłości mogą wygrać jakiegoś szlema"

Do tej pory Świątek nie wygrała na Wimbledonie choćby jednego meczu. W 2019 roku odpadła w 1. rundzie, a przed rokiem turniej nie odbył się z powodu pandemii koronawirusa. Teraz jest nieporównywalnie lepiej, co tylko potwierdza doskonałą formę naszej zawodniczki w tym roku.

Zmarnowana olbrzymia szansa Linette i Rosolskiej. Prowadziły 5:3 w decydującym secie

W każdym z tegorocznych turniejów wielkoszlemowych Świątek dochodziła co najmniej do 4. rundy. W Australian Open właśnie na tym etapie turnieju Polka przegrała z Simoną Halep 6:3, 1:6, 4:6. We French Open w ćwierćfinale lepsza od Świątek okazała się Greczynka Maria Sakkari, z którą nasza tenisistka przegrała 4:6, 4:6.

Co za komplement! Iga Świątek gra jak Rafael Nadal. Pomaga skrócona trawa

Wyjątkowe osiągnięcie Świątek

Jak zauważył dziennikarz tenisowy, Dawid Żbik, piątkowe osiągnięcie Świątek jest wyjątkowe jeszcze pod innym względem. Polka jest jedyną tenisistką, która w tym roku osiągnęła co najmniej 4. rundę we wszystkich turniejach wielkoszlemowych.

O awans do ćwierćfinału Świątek zagra ze zwyciężczynią meczu Ons Jabeur - Garbine Muguruza.