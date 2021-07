Hubert Hurkacz lepszy nawet od Djokovicia i Federera. Imponujące

Hubert Hurkacz bez żadnych problemów awansował do III rundy Wimbledonu. Najpierw pokonał Włocha Lorenzo Musettiego (63. ATP) 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, a w kolejnej rundzie wyeliminował również w trzech setach Amerykanina Marcosa Girona (66. ATP) 6:3, 6:2, 6:4.

Świetna seria Hurkacza

Hubert Hurkacz w tegorocznym Wimbledonie imponuje świetnym serwowaniem. W meczu z Lorenzo Musettim miał 70 proc. pierwszego podania i po nim aż 86 proc. skuteczność wygrywania punktów. Natomiast w pojedynku z Marcosem Gironem pierwszy serwis miał nieco słabszy (54 proc.), ale utrzymał znakomitą statystykę i miał 84 proc. wygranych punktów.

Najlepszy polski tenisista w obu spotkaniach nie stracił ani jednego podania. Miał dotychczas 28 swoich gemów serwisowych i wszystkie wygrał (14 z Musettim i tyle samo z Gironem). Mało tego, tylko Włoch miał cztery szanse na break-point, bo Amerykanin ani jednej.

Co ciekawe, oprócz Hurkacza, zaledwie dwóch tenisistów w Wimbledonie nie straciło jeszcze podania. I nie dokonali tego najlepsi tenisiści świata: numer jeden rankingu, Serb Novak Djoković, wicelider Rosjanin Daniił Miedwiediew czy Szwajcar Roger Federer (8. ATP). Są to za to: najbliższy rywal Polaka w III rundzie - Kazach Alexander Bublik (38. ATP) oraz Amerykanin Frances Tiafoe (57. ATP). Ten pierwszy pokonał swojego rodaka Michaiła Kukuszkina (105. ATP) 6:4, 6:2, 6:1 i Bułgara Grigora Dimitrowa 6:4, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). W tych meczach w sumie wygrał 28 gemów serwisowych. Bublik musiał jednak bronić pięć break-pointów.

Natomiast Tiafoe wyeliminował Greka Stefanosa Tsitsipasa (4. ATP) 6:4, 6:4, 6:3 oraz Kanadyjczyka Vaseka Pospisila 6:4, 6:4, 6:4. Amerykanin wygrał 29 swoich serwisów i bronił siedem break-pointów. W piątek rywalem Amerykanina w III rundzie Wimbledonu będzie Rosjanin Karen Chaczanow (29. ATP).

W piątek odbędą się też mecze z udziałem Polaków na Wimbledonie. O godz. 12 Iga Świątek w III rundzie zagra z Rumunką Iriną Begu (79. WTA). O tej samej porze swój mecz deblowy rozpocznie Magda Linette w parze z Alicją Rosolską. Ich rywalkami będzie duet: Ludmyła Kiczenok/Makoto Ninomiya (Ukraina, Japonia). Natomiast o godz. 15 Łukasz Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo zagra o III rundę z parą z Holandii: Sander Arends/Matwe Middelkoop