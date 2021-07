Boris Becker atakuje Naomi Osakę. "Musisz się z tym pogodzić"

To była sytuacja bez precedensu - wiceliderka światowego rankingu oraz czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowej sama zrezygnowała z gry o trofeum w Paryżu. I to nie z powodu kontuzji. - Nie chciałam wprowadzać takiego zamieszania. Mogłam lepiej wybrać czas, mogłam się jaśniej wysłowić. Ale nigdy nie było intencją trywializowanie zdrowia psychicznego. Sama walczyłam z atakami depresji po wygraniu US Open 2018" - tłumaczyła Naomi Osaka.

"Gdzie jest ta cholerna presja"?

Zaczęło się jednak od tego, że Naomi Osaka zapowiedziała w oświadczeniu, że nie zamierza brać udziału w obowiązkowych konferencjach prasowych podczas paryskiego turnieju. Słowa dotrzymała - po wygranym meczu I rundy nie przyszła na spotkanie z dziennikarzami. Japonka otrzymała grzywnę 15 tys. dol. Organizatorzy zagrozili, że nie będą akceptować takiego zachowania i tenisistka może się liczyć z dyskwalifikacją. Wielu tenisistów solidaryzowało się z nią, ale jednocześnie podkreślało, że kontakt z mediami to część ich pracy, z której nie mogą zrezygnować. Aż wreszcie Osaka zrezygnowała z dalszej gry w Paryżu.

Większość gwiazd sportu oraz kibiców wspierało Japonkę. - Nigdy nie powinnaś musieć podejmować takiej decyzji - napisał na Twitterze gwiazdor NBA Stephen Curry. Nie brakowało jednak też głosów krytyki. W Polsce skandaliczną opinię wyraził główny trener Polskiego Związku Tenisowego Tomasz Iwański. Na Facebooku nazwał Japonkę "rozkapryszoną primabaleriną".

Teraz na temat Osaki wypowiedział się Boris Becker, były świetny niemiecki tenisista, sześciokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych. - Jeśli nie radzisz sobie z presją mediów, trudno jest być zawodową tenisistą. Czy naprawdę jest pod presją? Czy nie jest to większa presja, gdy nie masz jedzenia na talerzu, kiedy musisz opiekować się rodziną bez pracy? Turniej jest niemożliwy bez mediów, nie zawsze to musisz lubisz, ale po prostu musisz się z tym pogodzić - narzekał Becker w rozmowie z "The Times".

I podkreślił, że Osaka ma super życie. - Masz 23 lata, jesteś zdrowa, bogata, twoja rodzina ma się dobrze – gdzie jest ta cholerna presja?

W piątek odbędą się mecze z udziałem Polaków na Wimbledonie. O godz. 12 Iga Świątek w III rundzie zagra z Rumunką Iriną Begu (79. WTA). O tej samej porze swój mecz deblowy rozpocznie Magda Linette w parze z Alicją Rosolską. Ich rywalkami będzie duet: Ludmyła Kiczenok/Makoto Ninomiya (Ukraina, Japonia). Natomiast o godz. 15 Łukasz Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo zagra o III rundę z parą z Holandii: Sander Arends/Matwe Middelkoop.