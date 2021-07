Kuriozalna sytuacja na Wimbledonie. Niemiec podszedł do pani arbiter z nietypową prośbą

Niemiecki tenisista Oscar Otte w środowy wieczór zaprezentował się z bardzo dobrej strony w meczu ze Szkotem Andy Murray'em. Przegrał, ale po niesamowitej, czterogodzinnej walce i pięciu setach 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 2:6. Nic dziwnego, że wiele razy był nagradzany owacją na stojąco.

"Te spodenki są jedyne jakie mam, a są zbyt duże"

Podczas meczu doszło do bardzo niecodziennego zdarzenia. Praktycznie zupełnie niespotykanego. Oscar Otte w pierwszym secie nagle podszedł do pani arbiter Aurelie Tourte i powiedział, że jest niezadowolony ze swoich zbyt długich spodenek i poprosił o nowe. Arbiter zareagowała z uśmiechem na twarzy, ale wykonała telefon i zorganizowała nowe spodenki. Oscar Otte musiał jednak dokończyć pierwszego seta, zanim je zmienił. - Te spodenki są jedyne jakie mam, a są zbyt duże - mówił Niemiec.

To było prawdziwe szaleństwo na korcie centralnym. I to jeszcze w trakcie gry. Od początku czwartego seta, po niemal każdej wygranej piłce przez Szkota, publiczność głośno krzyczała z radości, a sędzia prowadząca mecz musiała ją uciszać. Po piłce meczowej, którą Murray wygrał przepięknym lobem, na trybunach zapanowała euforia. Dwukrotny zwycięzca Wimbledonu i dwukrotny mistrz olimpijski Andy Murray otrzymał owację na stojąco, a potem kamery uchwyciły olbrzymią radość dwóch ok. 30-40 letnich mężczyzn, którym podarował parasolkę i ręcznik - pisał o meczu sport.pl.

W piątek odbędą się mecze z udziałem Polaków na Wimbledonie. O godz. 12 Iga Świątek w III rundzie zagra z Rumunką Iriną Begu (79. WTA). O tej samej porze swój mecz deblowy rozpocznie Magda Linette w parze z Alicją Rosolską. Ich rywalkami będzie duet: Ludmyła Kiczenok/Makoto Ninomiya (Ukraina, Japonia). Natomiast o godz. 15 Łukasz Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo zagra o III rundę z parą z Holandii: Sander Arends/Matwe Middelkoop