Hubert Hurkacz awansuje w rankingu ATP! Szansa na historyczny wynik

W drugiej rundzie Hubert Hurkacz zmierzył się z 27-letnim Marcosem Gironem (66. ATP), z którym wygrał 6:3, 6:4, 6:2. Polak miał w całym meczu 35 kończących uderzeń (27 Giron) i popełnił mniej niewymuszonych błędów (17-24). Wygrał aż 84 proc. punktów po pierwszym podaniu (36/43, a rywal 44/64).

REKLAMA

Zobacz wideo "Iga Świątek uczy się od Mattek-Sands. W przyszłości mogą wygrać jakiegoś szlema"

Hubert Hurkacz już zanotował awans w rankingu ATP!

Hubert Hurkacz rywalizację w tegorocznym Wimbledonie rozpoczynał będąc na 18. pozycji w rankingu ATP. Polak awansował już do III rundy, dzięki czemu wyrównał już wynik sprzed dwóch lat. Dzięki temu obronił punkty wywalczone do rankingu (ubiegłoroczna edycja została odwołana z powodu pandemii koronawirusa). Biorąc pod uwagę nieobecność rywali, Hurkacz awansował już na 17. pozycję w wirtualnym rankingu (wg portalu live-tennis.eu).

Dzięki niewielkim różnicom na kolejnych pozycjach Hurkacz może myśleć nawet o awansie do czołowej "10" rankingu ATP. Nie będzie to jednak zadanie łatwe - Polak musiałby awansować do półfinału i liczyć na potknięcia zawodników znajdujących się bezpośrednio przed nim w zestawieniu tenisistów.

O swój najlepszy wynik w Wimbledonie Hubert Hurkacz zagra z reprezentantem Kazachstanu Alexanderem Bublikiem (38. ATP), który pokonał po zaciętym pojedynku Bułgara Grigora Dimitrova (21. ATP) 6:4, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). W obu tie-breakach Bublik przegrywał już 2:4, ale potrafił odrabiać straty. Co ciekawe, Kazach podobnie jak Hurkacz dotychczas w tym turnieju nie stracił seta, ani własnego podania.

Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w historii rankingu ATP był Wojciech Fibak. W lipcu 1977 roku zajmował 10. miejsce.