Sensacja! Linette wygrała z piątą rakietą świata! Co za forma polskiej tenisistki!

Magda Linette bardzo dobrze rozpoczęła rywalizację na kortach Wimbledonu. W I rundzie pokonała, choć nie bez problemów, Amandę Anisimovą 2:6, 6:3, 6:1. W II rundzie czekało na nią znacznie trudniejsze zadanie - trafiła na rozstawioną z "3" Elinę Switolinę.

Sensacyjne zwycięstwo Magdy Linette!

Pierwszy gem był najlepszym dowodem na to, że to Switolina była faworytką tego spotkania. Ukrainka przełamała Linette na sam początek spotkania. Wtedy jednak zaczął się koncert Polki. Wygrała cztery kolejne gemy, w tym dwukrotnie przełamując Switolinę. W końcówce seta nie dała już rywalce odrobić strat, pewnie wygrywając seta 6:3.

Drugi set był zdecydowanie spokojniejszy. Obydwie tenisistki pewnie broniły swoich serwisów, aż do ósmego gema. Wtedy Linette musiała bronić się przed przełamaniem, co ostatecznie jej się udało. W dziewiątym gemie Polka zdołała przełamać Switolinę, znajdując się w doskonałej okazji do wygrania spotkania. Pewnie utrzymała swoje podanie, wygrywając seta 6:4 i całe spotkanie w dwóch setach.

Linette sprawiła ogromną sensację, przechodząc do III rundy Wimbledonu, wyrównując tym samym swoje największe osiągnięcie, gdy w 2019 roku także osiągnęła III rundę. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z "30" Hiszpanka Paula Badosa.