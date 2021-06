Iga Świątek poznała rywalkę w III rundzie Wimbledonu. Niespodzianka!

Irina-Camelia Begu (79. WTA) w II rundzie turnieju zmierzyła się z rozstawioną z numerem 26, Petrą Martić (30. WTA). I to Chorwatka, która już dwa razy była w IV rundzie Wimbledonu (w latach 2017 i 2019) była faworytką pojedynku.

Niewykorzystane szanse Begu

Pierwszy set meczu był bardzo zacięty. Begu wygrała go po 55 minutach walki 7:5. I to mimo faktu, że przegrywała już 2:4. Drugi set był jeszcze bardziej emocjonujący. Rumunka prowadziła w nim już 5:3, ale nie potrafiła utrzymać przewagi i w dziesiątym gemie została przełamana. W efekcie doszło do tie-breaka, w którym Begu nie wykorzystała dwóch piłek meczowych i przegrała go 7:9.

W decydującym secie Rumunka była już zdecydowanie lepsza. Już w czwartym gemie przełamała Martić i to wystarczyło do zwycięstwa (6:3), bo skutecznie pilnowała swojego podania. W całym meczu serwowała z 80 proc. skutecznością pierwszego serwisu. Wygrała po nim 66 proc. punktów (Chorwatka 62). Begu miała 40 kończących uderzeń (Martić 42), ale popełniła zdecydowanie mniej niewymuszonych błędów (25-44).

30-letnia Begu wyrównała swój najlepszy wynik na Wimbledonie. W 2015 roku również była w III rundzie. W tegorocznym turnieju w Londynie rywalizuje już po raz dziewiąty w karierze. Aż pięć razy odpadała w pierwszej rundzie, a dwa w drugiej. Jej największy sukces w turnieju wielkoszlemowym, to IV runda Australian Open w 2015 roku oraz ta sama faza w Roland Garrosie rok później.

Lepiej radziła sobie w grze podwójnej. W 2018 roku w parze z Monicą Niculesu była w półfinale Australian Open, a w tym roku z Argentynką Nadią Podoroską w Roland Garrosie. Co ciekawe, przegrała z parą: Iga Świątek-Bethanie Mattek-Sands 3:6, 4:6.

Będzie to pierwszy pojedynek w karierze Świątek z Begu. Mecz zaplanowany jest na piątek.