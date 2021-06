Iga Świątek w III rundzie Wimbledonu! Polka nie dała rywalce żadnych szans!

W poniedziałek Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na poziomie seniorskim na Wimbledonie. Polka wygrała 6:4, 6:4 z Tajwanką Su-Wei Hsieh. Świątek została piątą polską tenisistką w historii, która wygrała co najmniej po jednym meczu w głównej drabince każdego turnieju Wielkiego Szlema. Wcześniej dokonały tego Magdalena Grzybowska, Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska oraz Magda Linette.

Koncert Igi Świątek

W środę rywalką Świątek w drugiej rundzie była Rosjanka Wiera Zwonariowa (96. WTA). 36-letnia tenisistka potrafiła grać w finale Wimbledonu (w grze pojedynczej i podwójnej) i US Open, ale było to aż jedenaście lat temu. W poniedziałek brązowa medalistka igrzysk olimpijskich z 2008 roku z Pekinu, pokonując w I rundzie Czeszkę Marie Bouzkovą 7:5, 6:4 odniosła pierwszą wygraną w Wimbledonie od 2014 roku. Wygrała również trzy mecze w 2018 roku, ale tylko w kwalifikacjach do turnieju.

Świątek od początku meczu była tenisistką zdecydowanie lepszą. W pierwszym secie straciła tylko jednego gema, ani razu nie dała się przełamać, a dwa razy odebrała serwis Rosjance. Wygrała aż 75 proc. punktów po pierwszym podaniu (Zwonariowa tylko 50 proc.). Polka miała też o wiele więcej wygrywających uderzeń (10-3), zarówno z bekhendu jak i forhendu. Praktycznie na każdy pomysł na akcję Rosjanki, miała bardzo dobrą odpowiedź. Jak trzeba było, to popisywała się nawet świetnymi lobami.

Triumfatorka Rolanda Garrosa z ubiegłego roku w drugim secie nie spuściła z tonu. Cały czas dyktowała warunki gry. W połowie seta, przy prowadzeniu 4:1 miała 100 proc. skuteczność wygrywających piłek po pierwszym serwisie. Potem straciła co prawda swoje podanie, po raz pierwszy w meczu, ale natychmiast zrewanżowała się rywalce i wygrała mecz w dwóch setach. W sumie miała 16 winnerów (10 Zwonariowa) i popełniła mniej błędów (14-16). Wygrała też aż 77 proc. punktów po pierwszym serwisie.

Dzięki tej wygranej Świątek została trzecią polską tenisistką, której udało się awansować do III rundy każdego turnieju wielkoszlemowego. Wcześniej dokonały tego Agnieszka Radwańska oraz Magda Linette. Ta ostatnia w środę również gra dalej w Wimbledonie. Pokonała bowiem niespodziewanie po dużych problemach w I secie, Amerykankę Amandę Anisimovą (81. WTA) 2:6, 6:3, 6:1.

Świątek w kolejnej rundzie Wimbledonu zmierzy się ze zwyciężczynią meczu: Petra Martic (Chorwacja, 30. WTA) - Irina Begu (Rumunia, 79. WTA).