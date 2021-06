Kolejna sensacja na Wimbledonie! Mocna rywalka Igi Świątek poza turniejem

Kanadyjka najwyżej w karierze zajmowała czwartą pozycję światowego rankingu. Jest także najlepszą reprezentantką swojego kraju w historii tworzenia go przez WTA. W 2019 roku triumfowała w US Open, co było jej największym sukcesem do tej pory.

REKLAMA

Zobacz wideo "Iga Świątek uczy się od Mattek-Sands. W przyszłości mogą wygrać jakiegoś szlema"

Spora sensacja na Wimbledonie! Andreescu poza turniejem. Fatalna passa Kanadyjki

Od tego momentu zaczęły się jednak ogromne kłopoty Andreescu ze zdrowiem. Doznała kontuzji kolana, której leczenie sprawiło, że opuściła cały zeszły sezon na kortach, a przy okazji zmieniła trenera. Do teraz nie może odnaleźć niedawnej, świetnej formy, co odzwierciedlają jej wyniki w tym roku.

Federer z dużymi problemami awansował do kolejnej rundy. "Rywal był lepszy"

Porażka w pierwszej rundzie przeciwko Alize Cornet 2:6, 1:6 i odpadnięcie z Wimbledonu to już trzeci tak słaby występ Kanadyjki na turnieju wielkoszlemowym z rzędu. Wcześniej odpadła w pierwszej rundzie także na French Open, gdy pokonała ją Słowenka Tamara Zidansek i rundę później z Australian Open, gdy nie mogła przejść Czeszki Marii Bouzkovej.

Maja Chwalińska wyznała: "Choruję na depresję". Przerywa karierę

Dwie wielkie postacie odpadły już wcześniej. W środę drugi mecz Świątek

Wcześniej w pierwszej rundzie turnieju na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club odpadła Serena Williams, którą pokonała kontuzja, a także dwukrotna zwyciężczyni turnieju, Petra Kvitova. W środę w drugiej rundzie rywalizacji zaprezentuje się za to Iga Świątek, która zagra z Rosjanką Wierą Zwonariową. Początek spotkania nie wcześniej niż o godzinie 17:50. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Linette niespodziewanie wygrywa na Wimbledonie! Przed nią dużo trudniejsze zadanie