Iga Świątek gra na Wimbledonie! Znamy godzinę meczu. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

W poniedziałek Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na poziomie seniorskim na Wimbledonie. Polka wygrała 6:4, 6:4 z Tajwanką Su-Wei Hsieh. Świątek została piątą polską tenisistką w historii, która wygrała co najmniej po jednym meczu w głównej drabince każdego turnieju Wielkiego Szlema. Wcześniej dokonała tego Magdalena Grzybowska, Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska oraz Magda Linette.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wynik Igi Świątek trzeba docenić. Nie zawsze da się wygrać turniej wielkoszlemowy"

Wimbledon. Rywalka Igi Świątek znalazła się w finale tego turnieju w 2010 roku

Wiera Zworaniewa awansowała do drugiej rundy tegorocznego Wimbledonu dzięki wygranej z Czeszką Marią Bouzkovą 7:5, 6:4. Spotkanie zostało przerwane z powodu opadów deszczu i dokończono je następnego dnia. Rosjanka jest byłą wiceliderką światowego rankingu WTA, a w Wimbledonie dotarła do finału. Miało to miejsce w 2010 roku, kiedy przegrała 3:6, 2:6 z Amerykanką Sereną Williams.

To będzie pierwsze spotkanie pomiędzy tenisistkami na poziomie singlowym. Polka będzie mogła zrewanżować się rywalce za porażkę w deblu w Madrycie. Wówczas tenisistka z Raszyna z Bethanie Mattek-Sands po super tie-breaku przegrały 6:4, 3:6, 5-10 z duetem Zwonariewa – Wiesnina. Iga Świątek skorzystała już na kreczu Sereny Williams i rezygnacji Simony Halep, dzięki czemu w rankingu live awansowała na siódme miejsce w rankingu WTA.

Wimbledon. Gdzie i kiedy oglądać mecz Iga Świątek – Wiera Zworaniewa?

Spotkanie drugiej rundy Wimbledonu pomiędzy Igą Świątek, a Wierą Zworaniewą odbędzie się w środę 30 czerwca. Mecz prawdopodobnie rozpocznie się o godzinie 18:00, ale może zostać opóźniony w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Transmisję z tego wydarzenia można obejrzeć na Polsacie Sport, Polsacie Sport Extra, w serwisie internetowym Ipla.tv oraz w aplikacji mobilnej Ipla. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.