Coś niesamowitego! Iga Świątek coraz mocniej pnie się w rankingu WTA

W poniedziałek 28 czerwca rozpoczęła się rywalizacja w wielkoszlemowym Wimbledonie. Turniej wrócił po długiej przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Na kortach w Londynie zobaczymy trójkę Polaków. Będą to: Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz.

Iga Świątek wygrała już swój pierwszy mecz w tegorocznym turnieju. W poniedziałek pokonała Hsieh Su-Wei 6:4, 6:4. I już po pierwszej rundzie Polkę czeka duży awans w rankingu WTA, w którym przed Wimbledonem była klasyfikowana na 9. pozycji - swojej najwyższej w dotychczasowej karierze.

Iga Świątek skorzysta na porażce Sereny Williams

Jak podaje portal live-tennis.eu, Iga Świątek już teraz w rankingu live (bazującym na aktualnych wynikach) awansuje na 7. pozycję w rankingu WTA. To za sprawą dwóch zawodniczek - Simona Halep, zwyciężczyni sprzed dwóch lat, nie wystartowała w tegorocznym turnieju, tracąc tym samym zdobyte 2000 punktów. Z kolei Serena Williams z powodu kontuzji musiała skreczować w meczu I rundy z Białorusinką Aliaksandrą Sasnowicz. Tym samym straci aż 1290 punktów, przez co znacznie spadnie w rankingu WTA.

Iga Świątek nadal może awansować w rankingu WTA, choć będzie to zadanie o wiele trudniejsze. Polka dwa lata temu odpadła już w 1. rundzie Wimbledonu, przez co nie miała żadnych punktów do obrony - dzięki temu zyska je po każdym kolejnym wygranym meczu.

Czołówka rankingu WTA (stan na 30 czerwca):

Ashleigh Barty 7705 pkt. Naomi Osaka 7336 Aryna Sabalenka 6255 Sofia Kenin 5640 Bianca Andreescu 5331 Elina Svitolina 5065 Iga Świątek 4525 Simona Halep 4330 Garbine Muguruza 4105 Belinda Bencic 3085

Kiedy Iga Świątek zagra mecz II rundy Wimbledonu?

Iga Świątek zmierzy się w II rundzie Wimbledonu z Wierą Zwonariową w środę 30 czerwca. Spotkanie prawdopodobnie odbędzie się około godziny 18:00. Wiele zależy jednak od wcześniejszych meczów - Polka zagra dopiero 4. mecz na korcie nr 2.