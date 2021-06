Iga Świątek gra w II rundzie Wimbledonu! Gdzie i o której obejrzeć mecz z Zworianową? [TRANSMISJA]

W poniedziałek Iga Świątek cieszyła się z wygranej na Wimbledonie. 20-latka pokonała 6:4, 6:4 Su-Wei Hsieh i ma na swoim koncie wyczyn, którym poza nią mogą pochwalić się tylko cztery polskie tenisistki. 20-latka czekała aż trzy lata na swoją pierwszą wygraną w głównej drabince. Tym samym stała się jedną z czterech Polek, które wygrały co najmniej po jednym meczu w głównej drabince każdego turnieju Wielkiego Szlema.

Wiera Zwonariowa, awansowała do II rundy Wimbledonu dzięki wtorkowej wygranej z Czeszką Marią Bouzkovą. Rosjanka w rankingu WTA plasuje się na 96. miejscu. Jej przeciwniczka z kolei na 52. miejscu, jednak to nie przeszkodziło Zwonariowej w pokonaniu Czeszki w godzinę i 47 minut. Warto dodać, że spotkanie przerwano z powodu opadów deszczu, dlatego rywalizację dokończono następnego dnia.

Iga Świątek jeszcze nigdy nie grała z Wierą Zwonariową. Polka będzie musiała jednak uważać, ponieważ Rosjanka w przeszłości dotarła do finału Wimbledonu. Miało to miejsce w 2010 roku. Wtedy awansowała również do finału US Open. W rankingu WTA najwyżej była na 2. miejscu.

Iga Świątek zmierzy się w II rundzie Wimbledonu z Wierą Zwonariową w środę 30 czerwca. Spotkanie prawdopodobnie odbędzie się około godziny 12:00. Transmisję wydarzenia będzie można obejrzeć na antenach Polsatu Sport Extra oraz w serwisie Ipla.tv. Relacja tekstowa na żywo dostępna będzie na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.