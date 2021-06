Iga Świątek z rzadkim sukcesem w polskim kobiecym tenisie

28 czerwca Iga Świątek rozpoczęła zmagania na kortach trawiastych w Wimbledonie. Polska tenisistka od triumfu w juniorskiej edycji tego turnieju, czekała aż trzy lata na swoją pierwszą wygraną w głównej drabince. Udało się to właśnie w poniedziałek. 20-latka z Raszyna pokonała 6:4, 6:4 pochodzącą z Tajwanu Su-Wei Hsieh.

Osobisty wpis Igi Świątek po wygranej na Wimbledonie. "Nie jest to łatwe"

Iga Świątek w gronie pięciu polskich tenisistek, które mogą pochwalić się rzadkim sukcesem

Polka może pochwalić się więc rzadkim wyczynem w tenisie kobiet z naszego kraju. Dzięki zwycięstwu z Su-Wei Hsieh Iga Świątek dołączyła do grona zaledwie czterech Polek, które wygrały co najmniej po jednym meczu w głównej drabince każdego turnieju Wielkiego Szlema.

Jak podaje portal sportowefakty.wp.pl, jako pierwsza dokonała tego Magdalena Grzybowska. Listę uzupełniają też Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska i Magda Linette. Dodatkowo Agnieszka Radwańska i Linette to jedyne Polski, które dotarły co najmniej do trzeciej rundy każdego turnieju w ramach Wielkiego Szlema!

Iga Świątek zamyka tę listę dzięki wygranej w Rolandzie Garrosie w 2020 roku i awansie do II rundy Wimbledonu 2021, gdzie Polka zmierzy się z pochodzącą z Czech Marie Bouzkovą lub Rosjanką Wierą Zwonariową (spotkanie to zaplanowane jest na środę, o ile deszczowa pogoda po raz kolejny nie pokrzyżuje planów organizatorom). Ponadto 20-latka dwukrotnie była w 1/8 finału Australian Open, a w US Open dotarła do III rundy rozgrywek.

Wimbledon to ostatni turniej wielkoszlemowy, który jest sprawdzianem przed rozpoczynającymi się 23 lipca igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Mecze tenisa zaplanowane są od 24 lipca do 1 sierpnia. O medale powalczy 64 singlistów i singlistek, którzy są sklasyfikowani na podstawie rankingu WTA z 14 czerwca (po zakończeniu Rolanda Garrosa 2021). Z igrzysk olimpijskich wycofało się już kilka znanych nazwisk - Rafael Nadal, Serena Williams, Simona Halep, Dominic Thiem, a także Roberto Bautista, Denis Shapovalov, Casper Ruud, Dusan Lajović, Guido Pella czy Federico Delbonis.

