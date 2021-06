Dziś gra nie tylko Hurkacz. Pasjonujący dzień na kortach Wimbledonu

Wimbledon jest ostatnim turniejem wielkoszlemowym, który odbędzie się przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Tokio. Tenisiści będą rywalizować w stolicy Japonii od 24 lipca do 1 sierpnia. O medale olimpiady będzie walczyło po 64 singlistów i singlistek na podstawie rankingu z 14 czerwca, czyli dnia po zakończeniu Rolanda Garrosa.

Zobacz wideo "Hurkacz twardo stąpa po ziemi. O jego głowę jestem spokojny"

Gorący wtorek na kortach trawiastych w Londynie. W pierwszej rundzie gra m.in. Hubert Hurkacz

Organizatorzy Wimbledonu mają problemy od pierwszego dnia zmagań. Z powodu opadów deszczu rozegrano połowę z 64 planowanych pojedynków, przez co zaległości będą nadrabiane we wtorek, a część spotkań zostało przełożonych na środę. Tak stało się m.in. w przypadku Magdy Linette, która w pierwszej rundzie zagra z Amandą Anisimovą. We wtorek zagra Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Włoch Lorenzo Musetti. Ten pojedynek odbędzie się jako trzeci od godziny 12:00 naszego czasu na korcie 14 (prawdopodobnie około godziny 16:00).

Na korcie centralnym (od 14:30 naszego czasu) swoje mecze w pierwszej rundzie rozegrają Ashleigh Barty, Roger Federer oraz Serena Williams. Australijka powalczy o awans z Hiszpanką Carlą Suarez Navarro, a Szwajcar zmierzy się z Francuzem Adrianem Mannarino. Amerykanka z kolei będzie musiała stawić czoła Białorusince Alaksandrze Sasnowicz. W pozostałych wtorkowych pojedynkach zobaczymy m.in. Alexandra Zvereva, Andżelikę Kerber, Daniła Miedwiediewa czy Biankę Andreescu.

Wimbledon. Gdzie i kiedy oglądać mecz Huberta Hurkacza?

Spotkanie pierwszej rundy Wimbledonu Huberta Hurkacza z Lorenzo Musettim odbędzie się we wtorek 29 czerwca na korcie 14 około godziny 16:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport, na stronie internetowej Ipla.tv oraz w aplikacji mobilnej Ipla. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.