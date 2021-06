Iga Świątek uciekła przed deszczem. Polka jeszcze poczeka na rywalkę

Iga Świątek (9. miejsce w rankingu WTA) po zwycięstwie 6:4, 6:4 nad Su-Wei Hsieh (69. miejsce w rankingu WTA) w pierwszym meczu tegorocznej edycji Wimbledonu czeka na rywalkę w kolejnej rundzie rywalizacji. Miała ją poznać jeszcze w poniedziałkowy wieczór, niedługo po swoim meczu, ale przeszkodziła w tym pogoda.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wynik Igi Świątek trzeba docenić. Nie zawsze da się wygrać turniej wielkoszlemowy"

Deszcz pokrzyżował plany na Wimbledonie. Przerwano szesnaście spotkań, w tym jedno kluczowe dla Świątek

Korty All England Lawn Tennis and Croquet Club trzeba było chronić przed intensywnymi opadami deszczu. Przez nie przerwano aż szesnaście spotkań pierwszej rundy turnieju i zdecydowano, że nie zostaną wznowione do kolejnego dnia. Wśród nich jest też jedno kluczowe dla Świątek.

Awans Igi Świątek w Wimbledonie. Media nie mają wątpliwości. "Nie była w stanie"

W parze Czeszki Marie Bouzkovej (52. miejsce w rankingu WTA) i Rosjanki Wiery Zwonariowej (96. miejsce w rankingu WTA) jest jej rywalka w meczu drugiej rundy Wimbledonu. Spotkanie zostało przerwane w momencie, gdy Zwonariowa prowadziła 1:0 w setach. Pierwszą partię wygrała 7:5, w drugiej jest 2:2 bez przełamań.

Trener Igi Świątek pod wrażeniem. Aż zacytował "Siarę" Siarzewskiego

Kiedy Iga Świątek pozna rywalkę w drugiej rundzie Wimbledonu?

Rosjanka jest zatem bliżej meczu ze Świątek, który byłby ich pierwszym spotkaniem w historii. Dla Świątek to już najlepszy wynik w historii jej występów w Wimbledonie. Rok temu turniej odwołano, a dwa lata temu zakończyła zmagania już na pierwszej rundzie.

Iga Świątek wspomina doświadczenie z dzieciństwa. "To było dla mnie wyjątkowe"

Dokończenie spotkania Zwonariowej z Bouzkovą zaplanowano na wtorek około godziny 13:30. We wtorek swoje pierwsze spotkanie na Wimbledonie rozegra Hubert Hurkacz (18. miejsce w rankingu ATP), który około 15 ma rozpocząć mecz z Włochem Lorenzo Musettim (63. miejsce w rankingu ATP). W środę do rywalizacji przystąpi za to Magda Linette (44. miejsce w rankingu WTA), której rywalką jest Amanda Anisimowa (81. miejsce w rankingu WTA).