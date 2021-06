Trener pogratulował Idze Świątek kultowym cytatem z "Killerów 2-óch"

Su-wei Hsieh to 35-latka z Tajwanu, która rozgrywa swój już 15. Wimbledon w karierze. W rankingu WTA jest 69, a Iga Świątek 9. Mimo to Polka wcale nie była zdecydowaną faworytką.

Hsieh to dwukrotna mistrzyni Wimbledonu w deblu. A w singlu dotarła do IV rundy w 2018 roku, tym samym, w którym Iga wygrała zmagania juniorek. Hsieh pokonała wtedy m.in. ówczesny numer 1 światowego rankingu, Simonę Halep.

Świetny początek Igi Świątek w Wimbledonie! Polka w II rundzie

W meczu z doświadczoną Chinką z Tajwanu Świątek grała bardzo pewnie i spokojnie. Bazowała na bardzo solidnym serwisie i potrafiła swoją dominacją wytrącić rywalce z rąk jej atuty. A są nimi przede wszystkim niekonwencjonalne, techniczne zagrania.

Tuż po meczu Idze nieco żartobliwie dobrej postawy pogratulował jej trener.

Piotra Sierzputowskiego pytamy, czy to był najlepszy mecz Igi na trawie Wimbledonu w jej dorosłym życiu. - Na pewno - odpowiada trener. - Nie ma zbyt dużego wyboru, ha, ha - śmieje się po chwili.

Trenera z Igą nie ma. "Zawodniczka się adaptuje"

Sierzputowskiego nie ma ze Świątek w Londynie. Z ważnych przyczyn osobistych został w kraju. Nie było go z zawodniczką również na niedawnym turnieju w Eastbourne. Tam Świątek wyglądała na zdecydowanie mniej spokojną niż w meczu z Hsieh. - Zawodniczka po prostu się adaptuje - tłumaczy trener.

Rankingi WTA i ATP. Iga Świątek utrzymała pozycję. Spadek Huberta Hurkacza

Po odpadnięciu w pierwszej rundzie Wimbledonu 2019 teraz Iga Świątek już poprawiła swój wynik z jedynego startu w tym wielkoszlemowym turnieju (przed rokiem turniej odwołano z powodu pandemii koronawirusa). W drugiej rundzie, w środę, zagra z Wierą Zwonariewą z Rosji albo z Czeszką Marią Bouzkovą. Obie są tenisistkami w zasięgu Igi, ale pamiętajmy, że ona wciąż musi się wiele nauczyć, jeśli chodzi o grę na kortach trawiastych. - To będzie długi i trudny proces - potwierdza trener Sierzputowski.