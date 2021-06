Sensacja! Dwukrotna triumfatorka Wimbledonu odpadła w I rundzie

W poniedziałek 28 czerwca rozpoczęła się 134. edycja Wimbledonu. Popularny turniej wielkoszlemowy wrócił po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. W tegorocznej edycji bierze udział trójka Polaków: Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz.

REKLAMA

Zobacz wideo "Iga Świątek uczy się od Mattek-Sands. W przyszłości mogą wygrać jakiegoś szlema"

Sensacja na Wimbledonie! Petra Kvitova odpada już w I rundzie

Już pierwszego dnia Wimbledonu 2021 mieliśmy pierwszą niespodziankę. Z turnieju w I rundzie odpadła jego dwukrotna triumfatorka Petra Kvitova (10. WTA) Czeszka została pokonana w poniedziałek 3:6, 4:6 przez Amerykankę Sloane Stephens (73. WTA).

Świetny początek Igi Świątek w Wimbledonie! Polka w II rundzie

Dla Czeszki był to już 13. występ na Wimbledonie w karierze. Po raz czwarty zakończyła swój udział na I rundzie. Na swoim koncie ma dwa triumfy w londyńskim turnieju - w 2011 i 2014 roku. Jej odpadnięcie już na tym etapie jest ogromną niespodzianką, choć w ostatnich latach nie radziła sobie najlepiej. Po triumfie w Wimbledonie 2014 najdalej udało jej się dojść do IV rundy w 2019 roku.

Trójka Polaków przed szansą na ogromne pieniądze! Ile można wygrać w Wimbledonie?

Dla Sloane Stephens natomiast triumf nad Kvitovą jest sporym sukcesem. Amerykanka stara się wrócić do formy sprzed kilku lat, kiedy to udało jej się choćby triumfować w US Open 2017. Dzięki zwycięstwu z Czeszką 28-latka nadal ma szansę na przebicie swojego najlepszego dotychczas wyniku na Wimbledonie, czyli ćwierćfinału z 2013 roku. W II rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku Kristie Ahn - Heather Watson.