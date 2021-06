Ważne przesłanie od Igi Świątek przed Wimbledonem. "Jestem tego świadoma"

Iga Świątek już w poniedziałek 28 czerwca rozpoczyna zmagania w Wimbledonie. Polka zagra z Su-Wei Hsieh (66. miejsce w rankingu WTA) w I rundzie turnieju. Tajwanka to świetna deblistka, która ma na koncie triumfy w deblowym US Open oraz Wimbledonie.

Świątek nie jest doświadczoną zawodniczką w grze na kortach trawiastych. Jak dotąd ma za sobą tylko jeden mecz rozegrany na Wimbledonie. W 2019 roku przegrała z Viktoriją Golubić w I rundzie turnieju. Sama zawodniczka zdradziła, że nie ma wielkich oczekiwań względem zbliżającego się turnieju Wielkiego Szlema.

- Nie wywieram na siebie większej presji, bo wiem, że nie mam doświadczenia. Po prostu staram się nauczyć jak najwięcej. Jestem po prostu świadoma, że od dawna nie trenowałam na trawie, ponieważ grałam w finale debla Rolanda Garrosa. To ważna część sezonu, ale dla mnie najważniejsza jest nauka, a nie osiągnięcie jakichś wielkich wyników. Praca, którą tu wykonam, przyniesie efekty za kilka lat - powiedziała Świątek na konferencji prasowej.

Jeżeli Polka wygra w I rundzie, to zmierzy się z Marie Bouzkovą lub Wierą Zwonariową. Potencjalną rywalką 20-latki w III rundzie jest z kolei Petra Martić.

Podobnie jak w poprzednich latach główną faworytką do tytułu jest Amerykanka Serena Williams (8. WTA), która aż siedem razy wygrywała ten turniej. Świątek jest dopiero na szóstym miejscu wśród faworytek do triumfu w Wimbledonie. Na jej wygranej za jedną postawioną złotówkę będziemy mogli zarobić aż dwanaście złotych. Wyżej od niej eksperci oceniają szansę liderki światowego rankingu WTA, Australijki Ashleigh Barty (kurs 6.50), Białorusinki Aryny Sabelenki (4. WTA) kurs to ok.10, Czeszki Petry Kvitovej (12. WTA) kurs 11 i Hiszpanki Garbine Muguruzy (13. WTA) kurs 11.

Warto dodać, że w lipcu 2018 roku Iga Świątek wygrała juniorski Wimbledon.