Iga Świątek krytycznie oceniła swoje szanse. "Nie spodziewam się niczego dobrego"

Iga Świątek po raz drugi w karierze zagra w seniorskim turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W 2019 roku Polka odpadła już w I rundzie ze Szwajcarką Viktoriją Golubić. Teraz rywalką tenisistki z Raszyna będzie doświadczona Tajwanką Hsieh Su-wei, która w singlu najdalej doszła w Londynie do IV rundy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wynik Igi Świątek trzeba docenić. Nie zawsze da się wygrać turniej wielkoszlemowy"

Półfinalistka Roland Garros zagra na turnieju w Gdyni. Znamy listę zawodniczek

W ostatnim sprawdzianie przed londyńską imprezą Świątek odpadła już w II rundzie w Eastbourne, gdzie przegrała z Rosjanką Darią Kasatkiną 6:4, 0:6, 1:6. - To były trochę za wysokie progi. [...] Szczerze mówiąc, trudno typować, co Iga może osiągnąć na Wimbledonie. Jest już tak klasową tenisistką, że na każdej nawierzchni jest w stanie mieć bardzo dobre wyniki. Natomiast rotacje, jakie ona nadaje piłce, szczególnie z forhendu, sprawiają rywalkom więcej kłopotów na kortach ziemnych i twardych. [...] Miała na trawie tytuł juniorski, ale dopiero teraz w Eastbourne wygrała pierwszy mecz w zawodowym tourze - podkreślił trener i ekspert tenisa Michał Lewandowski w rozmowie z naszym dziennikarzem Łukaszem Jachimiakiem.

Świątek przed startem na Wimbledonie. "To niesamowite, jak bardzo jestem zmęczona po kilku dniach treningu na trawie"

A jakie oczekiwania co do swojego drugiego startu na Wimbledonie ma Świątek? Polka nie ukrywa, że na trawie nie czuje się najlepiej i cały czas uczy się gry na tej nawierzchni. - Podczas pierwszych treningów na trawie czułam, że nie mam rytmu, bo ten rodzaj kortów jest o wiele bardziej niepewny niż glina i beton. To zupełnie inne uczucie. Na początku byłam zadowolona z gry na trawie, ale z drugiej strony jest to inna nawierzchnia, do której muszę się przyzwyczaić, a z czasem czuję się zdesperowana w pewnych momentach - powiedziała Świątek na konferencji prasowej.

I dodała, że nie ma żadnych oczekiwań związanych ze startem na trawiastych kortach. - Nie czuję tej ciągłości, która jest przez cały sezon. Tutaj praca nóg jest zupełnie inna. Grałam intensywne mecze od początku roku, ale po raz pierwszy tak bardzo bolą mnie nogi. To niesamowite, jak bardzo jestem zmęczona po kilku dniach treningu na trawie. Top spin na tej nawierzchni nie działa, więc muszę obrać inną strategię. Wiem, że będzie to dla mnie bardzo trudne, ale muszę pomyśleć o dobrym nastawieniu i graniu w turniejach bez wysokich oczekiwań. Postaram się zrelaksować i cieszyć każdym meczem - podkreśliła Polka.

- Frustrujące jest granie na nawierzchni, która nie pasuje do mojego stylu gry. Również w zeszłym miesiącu powiedziałam, że nie spodziewam się niczego dobrego po sezonie na trawie. Staram się nie denerwować, kiedy sprawy nie idą po mojej myśli - zakończyła Świątek.

Iga Świątek znajduje się na szóstym miejscu wśród faworytek do triumfu w Wimbledonie. Na jej wygranej za jedną postawioną złotówkę będziemy mogli zarobić aż dwanaście złotych. Wyżej od niej eksperci oceniają szansę Sereny Williams, która aż siedem razy wygrywała ten turniej, a także liderki światowego rankingu WTA, Australijki Ashleigh Barty (kurs 6.50), Białorusinki Aryny Sabelenki (4. WTA) kurs to ok.10, Czeszki Petry Kvitovej (12. WTA) kurs 11 i Hiszpanki Garbine Muguruzy (13. WTA) kurs 11.

Iga Świątek gra o największe pieniądze w karierze. Fortuna

Wimbledon rozpoczyna się 28 czerwca i potrwa do 11 lipca. Świątek przystąpi do rywalizacji z siódemką. To wynik absencji Japonki Naomi Osaki, która wycofała się z rozgrywek, podobnie jak obrończyni tytułu sprzed dwóch lat, Simona Halep.