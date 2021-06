Półfinalistka Roland Garros zagra na turnieju w Gdyni. Znamy listę zawodniczek

Lista zgłoszeń wygląda obiecująco. Cutoff, czyli pozycja rankingowa ostatniej zawodniczki, która nie będzie musiała grać w eliminacjach, ustalił się na poziomie 145. To dość wysoko jak na turniej rangi WTA 250, przy czym akurat 145. miejsce zajmuje Magdalena Fręch.

- Jako były zawodnik wiem, jak ważna dla młodych tenisistów i tenisistek jest szansa zagrania w imprezie głównego cyklu. Dobry występ pomaga zdobyć mnóstwo punktów i szybciej przebić się w rankingu. Można wspomnieć choćby przykład Agnieszki Radwańskiej, która bez "dzikich kart" do turniejów w Warszawie potrzebowałyby zapewne więcej czasu, aby awansować do światowej czołówki. Cieszę się, że kilka naszych zawodniczek będzie miało okazję zaprezentować się na kortach w Gdyni – mówi Marcin Matkowski, dyrektor turnieju BNP Paribas Poland Open.

W Gdyni zagrają najlepsze tenisistki poza tymi, które zostały powołane do reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Pozycja w czołowej setce rankingu jeszcze nie zapewnia statusu jednej z ośmiu rozstawionych w turnieju. Do imprezy na kortach Klubu Tenisowego Arka zgłosiły się dwie przedstawicielki pierwszej pięćdziesiątki - Yulia Putinseva oraz Tamara Zidansek (półfinalistka tegorocznego Roland Garros) oraz siedem zawodniczek pierwszej setki rankingu WTA, co gwarantuje poziom godny głównego touru i tradycji turniejów WTA w Polsce.

Dziś wystartowała sprzedaż biletów na BNP Paribas Poland Open na platformie eBilet.pl. W tym roku pula nagród w turnieju wyniesie 235.238 USD. W drabince głównej w singlu zagrają 32 zawodniczki ze światowego rankingu WTA. W turnieju wystąpi 16 par deblowych oraz 16 zawodniczek zagra w eliminacjach. Wygrana w turnieju daje 280 punktów do rankingu WTA.

BNP Paribas Poland Open - turniej kobiecy rangi WTA 250, którego pierwsza edycja odbędzie się między 17 a 25 lipca br. w Gdyni. Impreza zagości w Polsce na dłużej i będzie największym turniejem tenisowym rozgrywanym w naszym kraju. Sponsorem tytularnym turnieju został Bank BNP Paribas, który strategicznie wspiera tenis na całym świecie. Organizatorem turnieju jest firma Tennis Consulting, która podpisała wieloletnią umowę z właścicielem licencji firmą Octagon, jednym ze światowych liderów w branży sportowej.