Jakie szanse ma Iga Świątek? Bukmacherzy wskazali faworytkę Wimbledonu

Przypomnijmy, że Iga Świątek była faworytką bukmacherów przed rozpoczęciem turnieju wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Polka awansowała w nim do półfinału, gdzie przegrała z Greczynką Marią Sakkari 4:6, 4:6.

Williams faworytką do tytułu

Notowania bukmacherów przed rozpoczęciem Wimbledonu są już nieco inne. Podobnie jak w poprzednich latach główną faworytką do tytułu jest Amerykanka Serena Williams (8. WTA), która aż siedem razy wygrywała ten turniej. Za każdą postawioną złotówkę na jej wygraną w legalnych polskich bukmacherach można wygrać sześć złotych.

Iga Świątek jest dopiero na szóstym miejscu wśród faworytek do triumfu w Wimbledonie. Na jej wygranej za jedną postawioną złotówkę będziemy mogli zarobić aż dwanaście złotych. Wyżej od niej eksperci oceniają szansę liderki światowego rankingu WTA, Australijki Ashleigh Barty (kurs 6.50), Białorusinki Aryny Sabelenki (4. WTA) kurs to ok.10, Czeszki Petry Kvitovej (12. WTA) kurs 11 i Hiszpanki Garbine Muguruzy (13. WTA) kurs 11.

Olbrzymi jest kurs na zwycięstwo w turnieju innej Polki - Magdy Linette. Za postawioną złotówkę można wygrać aż 450 złotych.

Wimbledon rozpoczyna się 28 czerwca i potrwa do 11 lipca. Świątek przystąpi do rywalizacji z siódemką. To wynik absencji Japonki Naomi Osaki, która wycofała się z rozgrywek, podobnie jak obrończyni tytułu sprzed dwóch lat, Simona Halep.