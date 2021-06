Niespodziewana porażka U. Radwańskiej. Nie zagra na Wimbledonie

Młodsza siostra Agnieszka Radwańskiej była bliska awansu do głównej fazy Wimbledonu. Po wyeliminowaniu 6:3, 7:5 rozstawionej z numerem osiemnastym Słowaczki Anny Karoliny Schmiedlovej, Polkę dzielił tylko jeden krok od celu. Niestety w decydującym spotkaniu nie miała nic do powiedzenia z klasyfikowaną o pięć miejsc niżej w rankingu Lao, ulegając rywalce 0:2 w jedną godzinę i 21 minut.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wynik Igi Świątek trzeba docenić. Nie zawsze da się wygrać turniej wielkoszlemowy"

Obrończyni tytułu nie zagra na Wimbledonie! Świątek ubywa groźna rywalka

Gładka przegrana Urszuli Radwańskiej. Polka straciła szansę i nie zagra siódmy raz w karierze na trawiastych kortach Wimbledonu

W pierwszym secie Ula Radwańska została dwa razy błyskawicznie przełamana i Amerykanka prowadziła już 3:0. Później Polka próbowała jeszcze nawiązać walkę, kiedy wygrała dwa gemy z rzędu, ale ostatecznie to Lao cieszyła się z wygranej w pierwszym secie 6:3.

Druga partia tylko na początku miała zacięty przebieg. Polka wygrała swoje podanie i miała szansę na przełamanie Amerykanki, ale nie wykorzystała go. Później powtórzyła się sytuacja z pierwszego seta i Radwańska została aż dwa razy przełamana, przegrywając w sumie trzy gemy z rzędu. Lao kontrolowała spotkanie i ostatecznie pewnie wygrała seta 6:2, a cały mecz 2:0, wykorzystując pierwszą piłkę meczową przy serwisie Polki.

Radwańska dotychczas sześć razu grała w karierze w turnieju głównym Wimbledonu. Dotychczas jej najlepszym wynikiem jest druga runda w latach 2008-2009, 2013 i 2015.

"Nie chce widzieć jej twarzy". Ostapenko nie wytrzymała na korcie [WIDEO]

Ostatecznie w turnieju na kortach Wimbledonu zagra tylko trójka polskich tenisistek i tenisistów. W rywalizacji singla kobiet będą to Magda Linette i Iga Świątek, a w singlu mężczyzn Hubert Hurkacz.

Rywale polskich tenisistów w I rundzie Wimbledonu. Drugi start Świątek

W piątek odbyło się losowane, które wyłoniło rywali dla polskich tenisistów. Świątek w I rundzie zmierzy się z doświadczoną Tajwanką Hsieh Su-wei, która w singlu najdalej doszła w Londynie do IV rundy. Hsieh ma na koncie za to dwie wygrane w rywalizacje deblistek na kortach Wimbledonu w 2013 i 2019 roku. Dla Świątek będzie to drugi start w karierze na trawiastych kortach w Londynie. W 2019 roku odpadła już w I rundzie ze Szwajcarką Viktoriją Golubić. W przypadku dojścia do ćwierćfinału ewentualną rywalką Polki w tej fazie może być Aryna Sabalenka, rozstawiona z numerem drugim.

Druga Polka, Magda Linette trafiła na Amandę Anisimovą (81. WTA). Zawodniczki grały już ze sobą podczas Wimbledonu 2019, gdy Polka okazała się lepsza. Oprócz tego Linette mierzyła się z Amerykanką w tym roku w Charleston, kiedy uległa 1:2 w setach.

Swojego rywala w I rundzie singla mężczyzn poznał również Hubert Hurkacz. Będzie nim Włoch Lorenzo Musetti (58. ATP). Ostatnio grali ze sobą w maju 2021 roku w Rzymie i wówczas Polak skreczował, gdy przegrywał 4:6, 0:2.

Wcześniej w eliminacjach odpadły dwie Polki. Katarzyna Kawa (133. WTA) przegrała z Rosjanką Witaliją Djaczenko (150. WTA) 5:7, 1:6, a Magdalena Fręch (145. WTA) uległa Australijce Arinie Rodionowej (149. WTA) 5:7, 5:7. Nie udało się również awansować do turnieju głównego Wimbledonu Kamilowi Majchrzakowi (105. ATP). Polak po trzygodzinnym pojedynku przegrał z Chilijczykiem Marcelo Tomasem Barriosem (210. ATP) 4:6, 6:4, 6:7 (4:7), 3:6.

Wimbledon rozpoczyna się 28 czerwca i potrwa do 11 lipca. Wśród kobiet tytułu nie obroni Simona Halep, która z powodu kontuzji łydki musiała się wycofać.