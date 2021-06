Iga Świątek gra o największe pieniądze w karierze. Fortuna

Organizatorzy Wimbledonu 2021 w środę podali numery wszystkich uczestników turnieju. Iga Świątek przystąpi do rywalizacji z ósemką. To wynik absencji Japonki Naomi Osaki, która wycofała się z rozgrywek. Hubert Hurkacz z kolei wystąpi z numerem 15. Ile mogą wygrać polscy tenisiści?

Według oficjalnych danych, pełna pula nagród w tym roku wyniesie 35 milionów funtów, czyli około 184 mln złotych. Oznacza to, że w porównaniu do 2019 roku (ostatnia edycja, w 2020 roku turniej odwołano z powodu pandemii koronawirusa) ogólna kwota spadła o 7,85 proc. Wtedy pula nagród wynosiła 38 mln funtów.

Warto dodać, że w tym roku w podaną sumę nie są wliczone zakwaterowania dla uczestników, które pokryje AELTC - klub tenisowy położony na terenach przy Church Road w londyńskiej dzielnicy Wimbledon. W obliczeniach nie uwzględniono również diety dla zawodników. To oznacza, że pełna pula może w praktyce wynieść więcej niż dwa lata temu. W 2019 roku tego rodzaju wydatki wyceniono na 1,08 mln funtów.

Wimbledon 2021. Ile mogą zarobić zwycięzcy turnieju w Londynie?

Poza oficjalnym budżetem zmniejszone zostały również pensje zwycięzców Wimbledonu 2021. Triumfatorzy singla otrzymają 1,7 mln funtów, co stanowi spadek o 27,66 proc w porównaniu do imprezy sprzed dwóch lat (ale jednocześnie dla Świątek to mogą być największe pieniądze w karierze, bo na triumfie w Roland Garros 2020 zarobiła ok. 1,4 mln funtów). W przełożeniu na złotówki, kwota ta wynosi 8,925 milionów. Finaliści z kolei otrzymają 900 tys. funtów (23,4 proc. mniej), czyli w przeliczeniu 4,725 mln zł. W podobnej sytuacji będą półfinaliści Wielkiego Szlema, którzy mogą liczyć na wypłatę obniżoną o 21 proc. Kwota wynosi 465 tys. funtów, czyli 2,441 mln złotych.

Dobrą wiadomością dla startujących w Wimbledonie tenisistów jest wzrost pensji w pierwszych rundach turnieju. "Turniej koncentruje swoje wysiłki na wspieraniu graczy, którzy nie są w tak dobrej sytuacji finansowej" - pisze "Perfect-Tennis". Na większą wypłatę w porównaniu z 2019 rokiem mogą liczyć ćwierćfinaliści. Kwotę na tym etapie podniesiono z 294 tys. do 300 tys. funtów.

Wzrost będzie szczególnie widoczny od pierwszej do czwartej rundy. Startujący w turnieju otrzymają 48 tys. funtów (6,67 proc. więcej), w drugiej cena rośnie do 75 tys., w trzeciej do 115 tys. oraz w czwartej do 181 tys. funtów, czyli 950 tysięcy złotych. Na podwyżkę mogą liczyć również tenisiści startujący w kwalifikacjach.