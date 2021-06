Iga Świątek poznała rywalkę na Wimbledonie. Są wyniki losowania

Wimbledon rozpoczyna się 28 czerwca i potrwa do 11 lipca. Iga Świątek i Hubert Hurkacz zostali rozstawieni w głównych drabinkach singla. Organizatorzy Wimbledonu 2021 w środę podali numery wszystkich uczestników turnieju. Świątek przystąpi do rywalizacji z siódemką. To wynik absencji Japonki Naomi Osaki, która wycofała się z rozgrywek, podobnie jak obrończyni tytułu sprzed dwóch lat, Simona Halep. Hubert Hurkacz z kolei wystąpi z numerem 15. Na imprezie wśród mężczyzn zabraknie Rafaela Nadala.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wynik Igi Świątek trzeba docenić. Nie zawsze da się wygrać turniej wielkoszlemowy"

Pogromczyni Igi Świątek pokonana! Kolejne niespodzianki w Eastbourne

Rywale polskich tenisistów w I rundzie Wimbledonu. Świątek po raz drugi

W piątek odbyło się losowane, które wyłoniło rywali dla polskich tenisistów. Świątek w I rundzie zmierzy się z doświadczoną Tajwanką Hsieh Su-wei, która w singlu najdalej doszła w Londynie do IV rundy. Hsieh ma na koncie za to dwie wygrane w rywalizacje deblistek na kortach Wimbledonu w 2013 i 2019 roku. Dla Świątek będzie to drugi start w karierze na trawiastych kortach w Londynie. W 2019 roku odpadła już w I rundzie ze Szwajcarką Viktoriją Golubić. W przypadku dojścia do ćwierćfinału ewentualną rywalką Polki w tej fazie może być Aryna Sabalenka, rozstawiona z numerem drugim.

Druga Polka, Magda Linette trafiła na Amandę Anisimovą (81. WTA). Zawodniczki grały już ze sobą podczas Wimbledonu 2019, gdy Polka okazała się lepsza. Oprócz tego Linette mierzyła się z Amerykanką w tym roku w Charleston, kiedy uległa 1:2 w setach.

Swojego rywala w I rundzie singla mężczyzn poznał również Hubert Hurkacz. Będzie nim Włoch Lorenzo Musetti (58. ATP). Ostatnio grali ze sobą w maju 2021 roku w Rzymie i wówczas Polak skreczował, gdy przegrywał 4:6, 0:2.

Ula Radwańska walczy o udział w I rundzie. Jest w finale eliminacji

Obecnie trwają jeszcze eliminacje. Wciąż walczy o udział w głównej drabince Urszula Radwańska (233. WTA). Nie powiodło się za to w półfinale kwalifikacji dwóm pozostałym Polkom. Katarzyna Kawa (133. WTA) przegrała z Rosjanką Witaliją Djaczenko (150. WTA) 5:7, 1:6, a Magdalena Fręch (145. WTA) uległa Australijce Arinie Rodionowej (149. WTA) 5:7, 5:7.

"Nie chce widzieć jej twarzy". Ostapenko nie wytrzymała na korcie [WIDEO]

Nie udało się również awansować do turnieju głównego Wimbledonu Kamilowi Majchrzakowi (105. ATP). Polak po trzygodzinnym pojedynku przegrał z Chilijczykiem Marcelo Tomasem Barriosem (210. ATP) 4:6, 6:4, 6:7 (4:7), 3:6.