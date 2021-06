Iga Świątek wspomina doświadczenie z dzieciństwa. "To było dla mnie wyjątkowe"

Iga Świątek od zwycięstwa rozpoczęła turniej WTA 500 w Eastburne, który odbywa się tuż przed kolejnym w tym roku turniejem wielkoszlemowym - Wimbledonem. Polka miała ogromne problemy, ale ostatecznie pokonała w I rundzie Brytyjkę Heather Watson 6:3, 6:7(4:7), 7:5 i awansowała dalej.

Przy okazji turnieju w Eastburne Iga Świątek udzieliła wywiadu Brytyjskiej Federacji Tenisowej (LTA). Opowiedziała w niej jak po raz pierwszy spotkała swoją idolkę - Caroline Wozniacki. Polka przyznała, że było to dla niej wyjątkowe wydarzenie, szczególnie że miała wtedy zaledwie 9 lat.

- Pamiętam, bo byłam dziewczyną podającą piłki podczas turnieju w Warszawie. To było w 2010 roku, miałam dziewięć lat i nie pamiętam autografu, ale podawałam piłki do Caroline Wozniacki, co było dla mnie wyjątkowe. To było dla mnie super doświadczenie - przyznała Polska tenisistka.

W II rundzie turnieju w Eastburne Iga Świątek zmierzy się z Darią Kasatkiną (34. WTA). Obie panie nie mierzyły się ze sobą do tej pory ani razu. W I rundzie Rosjanka wyeliminowała swoją rodaczkę Wierę Zwonariową. Spotkanie Świątek i Kasatkiny odbędzie się już w środę 23 czerwca nie wcześniej niż około godziny 17:00.