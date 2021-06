Iga Świątek gra w II rundzie na WTA w Eastbourne! Gdzie i o której obejrzeć mecz Polki? [TRANSMISJA]

- Znów pokazała, że jedną z jej największych broni jest waleczność - podsumował występ polskiej tenisistki na Sport.pl Wojciech Fibak. Turniej WTA 500 w Eastbourne rozgrywany na kortach trawiastych ma być dla Igi Świątek treningiem przed zbliżającym się Wimbledonem. Pierwszy sprawdzian poszedł Polce bardzo dobrze i już może się skupić na kolejnej rywalce. W środę Świątek zagra w II rundzie turnieju z Darią Kasatkiną.

Iga Świątek awansowała do II rundy WTA w Eastbourne.

- Będę tęsknić za mączką, ale teraz czas na trawę. W moim przypadku oznacza to przede wszystkim naukę. To specyficzna nawierzchnia. Będę prawdopodobnie potrzebować kilku lat, żeby się jej nauczyć. Dlatego przez te najbliższe tygodnie nie będę skupiać się na wynikach, tylko na tym, aby nauczyć się gry na trawie - mówiła Iga Świątek przed wyprawą do Wielkiej Brytanii.

Świątek poznała kolejną rywalkę na WTA w Eastbourne! Była ćwierćfinalistką Wimbledonu

Pierwsza "pękła" Watson i to w samej końcówce. W jedenastym gemie Brytyjka popełniła aż trzy podwójne błędy serwisowe, w tym jeden przy pierwszych break-pointach w całym spotkaniu. W drugim secie walka była bardzo zacięta. Iga Świątek i Watson zaczęły grać bardzo długie gemy na przewagi. W decydującej partii Świątek wygrała najpierw gema serwisowego, a następnie w jej grze nastąpiła zapaść. Przy prowadzeniu 4:1 Brytyjka prowadziła też 40:0 przy własnym serwisie, ale Świątek jeszcze zacisnęła zęby i po kilku znakomitych akcjach dosłownie wyrwała rywalce tego gema.

Zdecydowanie mniej czasu na korcie w trakcie WTA 500 w Eastbourne spędziła najbliższa przeciwniczka Świątek - Daria Kasatkina. Rosjanka w pierwszej rundzie turnieju mierzyła się ze swoją rodaczką Wierą Zwonariową. Tenisistka skreczowała jednak przy stanie 7:5, 2:2.

Iga Świątek - Daria Kasatkina. Gdzie i o której oglądać spotkanie II rundy? Transmisja TV, stream online

Iga Świątek zmierzy się z Darią Kasatkiną w II rundzie WTA 500 w Eastbourne w środę, 23 czerwca. Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez organizatorów, Polka na kort wyjdzie nie wcześniej niż ok. 17:00. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie Canal+Sport oraz w serwisach canalplussport.pl i Player.pl. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.