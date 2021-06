Iga Świątek zaczyna kolejny turniej! Gdzie i kiedy oglądać jej mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Iga Świątek zrezygnowała z udziału w turnieju WTA 500 w Berlinie i spędziła kilka dni w Polsce – m.in. w Łowiczu, gdzie przygotowywała się do grania meczów na trawie. Zmagania na WTA 500 w Eastbourne są jedyną okazją do potrenowania na tej nawierzchni przed rozpoczęciem Wimbledonu. Polka przyznała w jednym z wywiadów, że nie nastawia się na dobry wynik na trawie, tylko zamierza się jej uczyć.

WTA Eastbourne. W kolejnej rundzie rywalką Igi Świątek może być Daria Kasatkina

Najbliższa rywalka Igi Świątek zajmuje 70. miejsce w światowym rankingu WTA. Heather Watson rywalizuje na trawie już od kilku tygodni, a obecnie znajduje się w półfinale turnieju w Birmingham. Brytyjka wystartuje w Eastbourne za sprawą dzikiej karty. Tenisistki zmierzą się ze sobą po raz drugi w historii. Polka pokonała Brytyjkę w sierpniu 2019 roku w kwalifikacjach do turnieju w Toronto (6:4, 6:2).

W przypadku wygranej z Watson tenisistka z Raszyna zmierzy się w drugiej rundzie z Rosjanką Darią Kasatkiną lub kwalifikantką. W kolejnych fazach turnieju Iga Świątek może trafić odpowiednio na Anastazję Pawliuczenkową, Elinę Switolinę oraz Arynę Sabalenkę. Turniej WTA 500 w Eastbourne potrwa od 21 do 26 czerwca, natomiast dwa dni później rozpocznie się Wimbledon.

WTA Eastbourne. Gdzie i kiedy oglądać mecz Świątek – Watson?

Spotkanie pomiędzy Igą Świątek, a Heather Watson odbędzie się w poniedziałek 21 czerwca o godzinie 11:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Sport oraz za pośrednictwem strony internetowej ogladaj.canalplus.com. Relacja tekstowa na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.