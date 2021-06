Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę turnieju w Eastbourne

- Będę tęsknić za mączką, ale teraz czas na trawę. W moim przypadku oznacza to przede wszystkim naukę - mówiła Iga Świątek po zakończeniu Rolanda Garrosa. 20-latka z Raszyna zakończyła występy na kortach ziemnych w tym roku. Zanim jednak Polka pojawi się na zawodach Wielkiego Szlema, spędzi krótki czas na trawie, rywalizując w brytyjskim Eastbourne. Początek turnieju już w poniedziałek, 21 czerwca. Łączna pula nagród wynosi 565,5 tys. dolarów.

Iga Świątek rozpoczyna krótki sezon na trawie. Gdzie pierwszy turniej z udziałem Polki?

Turniej WTA 500 w brytyjskim Eastbourne potrwa do następnej soboty, 26 czerwca. Dla Igi Świątek będzie to krótki przystanek w drodze na Wimbledon 2021, który startuje dwa dni po zakończeniu zawodów w Wielkiej Brytanii i potrwa do 11 lipca. Wiadomo już, że w pierwszym meczu Polka zmierzy się z Heather Watson. Brytyjka już ćwiczy swoją grę na trawie na turnieju w Birmingham, gdzie dotarła do półfinału singla.

W przypadku wygranej z Brytyjką, następną rywalką Igi Świątek będzie Rosjanka Daria Kasatkina lub inna zawodniczka eliminacji. W ćwierćfinale z kolei Polka może trafić na finalistkę tegorocznego Rolanda Garrosa, Anastazję Pawluczenkową.

Postawa Igi Świątek na kortach trawiastych w tym roku to kompletna niewiadoma. Polka czuje się świetnie na mączce, coraz lepiej na nawierzchni twardej - dwa razy była w czwartej rundzie Australian Open, w lutym wygrała imprezę WTA 500 w Adelajdzie. Na trawie jako seniorka prawie nie grała - analizował występy Świątek dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski.

Z powodu pandemii koronawirusa Wimbledon oraz inne turnieje na trawie zostały odwołane, dlatego Świątek nie miała okazji występować na tych kortach. W 2019 roku natomiast tenisistka wzięła udział w turnieju na kortach trawiastych w Birmingham, gdzie przegrała w pierwszej rundzie z Jeleną Ostapenko. Dobrych wyników nie osiągnęła także na Wimbledonie 2019, gdzie również odpadła po pierwszej rundzie z Viktorią Golubić 2:6, 6:7(3). Iga Świątek nie wygrała ani jednego meczu na trawie. Jej bilans wynosi 0:3.