Koniec sporu Igi Świątek z WSG. "Jest prawomocna ugoda"

Umowa Świątek z WSG została wypowiedziana tuż przed 18. urodzinami tenisistki z Raszyna, pod koniec maja 2019 roku. Rozstała się ona wówczas z agencją, która reprezentowała ją przez ponad trzy lata. - Okoliczności stały się niekorzystne dla Igi. Dlatego złożyłem pismo z wypowiedzeniem umowy z Warsaw Sports Group - mówił Sport.pl Tomasz Świątek, ojciec Igi.

WSG, prowadząca sekcję tenisową Legii, zapewniała Świątek sztab trenerski, wynajmowała korty, organizowała wyjazdy, szukała sponsorów i dbała o wizerunek tenisistki - w zamian za procentowy udział w dochodach z praw wizerunkowych i z premii wywalczonych na korcie. Fundacja pomogła największemu talentowi polskiego kobiecego tenisa w czasach, gdy rodziny Świątków nie było stać na finansowanie tej kariery. Ale w pewnym momencie ta współpraca przestała się układać, co skutkowało wypowiedzeniem umowy przez tenisistkę. Sprawa trafiła do sądu. Mimo tego trener tenisistki Piotr Sierzputowski i psycholog Daria Abramowicz pozostali przy Świątek, czego efektem są obecne sukcesy zwyciężczyni Rolanda Garrosa w 2020 roku.

Sprawa zakończona ugodą

Jak informuje cytowany przez PAP prawnik tenisistki, mec. Jarosław Chałas, sprawa po dwóch latach została zakończona. "Przyjąłem strategię twardych negocjacji, ponieważ roszczenia WSG były na tyle odrealnione i nieadekwatne, że nie dawały niestety podstaw do spotkania się w połowie drogi" - napisał prawnik.

"Bez trudu byliśmy w stanie podważyć ją w całości i z dużym prawdopodobieństwem doprowadzić do jej unieważnienia. To mogło przesądzić o ostatecznym przyjęciu przez WSG naszej propozycji ugody, która tym samym definitywnie, na określonych przez nas zasadach, kończy tę sprawę. Osiągnęliśmy nasz cel, którym od początku było doprowadzenie do porozumienia bazującego na uczciwym podejściu do kwestii spornych. Ugoda jest prawomocna i zamyka możliwość dochodzenia jakichkolwiek dalszych roszczeń między stronami" - dodał Chałas.

Tymczasem Iga Świątek w najbliższym czasie rozpocznie krótki sezon na kortach trawiastych. 21 czerwca weźmie udział w turnieju WTA w Eastbourne, a już tydzień później rozpocznie się wielkoszlemowy Wimbledon.