Kiedy Iga Świątek wraca do gry? Ostatni sprawdzian przed Wimbledonem

Iga Świątek zakończyła zmagania w singlu na French Open na fazie ćwierćfinału. Polka wówczas przegrała z Greczynką Marią Sakkari 4:6, 4:6. Znacznie lepiej poszło jej w deblu w duecie z Bethanie Mattek-Sands, gdzie dotarła do finału. Tam jednak lepsza okazała się czeska para Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova, która wygrała 6:4, 6:2.

Zobacz wideo "Iga Świątek uczy się od Mattek-Sands. W przyszłości mogą wygrać jakiegoś szlema"

Iga Swiątek nie nastawia się na dobry wynik podczas Wimbledonu. Chce podszkolić się na kortach trawiastych

Iga Świątek przyznała w wywiadzie dla Interii, że przez najbliższe tygodnie będzie się skupiać wyłącznie na nauce gry na kortach trawiastych. Wynik będzie sprawą drugorzędną. - To jest specyficzna nawierzchnia. W zeszłym roku nie miałam okazji zagrać na Wimbledonie. Mimo że wygrałam juniorską edycję, to cały czas czuję, że nie do końca rozumiem trawę. Będę prawdopodobnie potrzebować kilku lat, żeby się jej nauczyć – powiedziała dziewiąta rakieta rankingu WTA.

Tenisistka z Raszyna zdecydowała też, że w trakcie Wimbledonu weźmie udział tylko w turnieju singlowym. Jednocześnie 20-latka nie wykluczyła kolejnych startów w deblu w 2021 roku. Warto trochę odpocząć, skoncentrować się na singlu. Ostatnie tygodnie były dla mnie wymagające, bo grałam debla w Madrycie, grałam debla w Paryżu. I tak już przeszłam w deblu moją roczną średnią – dodała Polka.

Turniej WTA w Eastbourne jest próbą generalną przed rozpoczęciem zmagań na turnieju wielkoszlemowym w Wielkiej Brytanii. Poza Igą Świątek swój udział zapowiedziała m.in. Aryna Sabalenka, Sofia Kenin, Elina Svitolina, Karolina Pliskova czy Belinda Bencić. W 2019 roku turniej na kortach trawiastych wygrała Pliskova, która ograła w finale 6:1, 6:4 Niemkę Angelique Kerber.

Gdzie i kiedy oglądać turniej WTA w Eastbourne z udziałem Igi Świątek?

Turniej WTA w Eastbourne odbędzie się od 21 do 26 czerwca bieżącego roku. Dwa dni po jego zakończeniu rozpocznie się Wimbledon (28 czerwca – 10 lipca), a po nim Iga Świątek weźmie udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Zmagania pań w turnieju WTA w hrabstwie East Sussex będzie można obejrzeć na antenach Canal+ Sport oraz za pośrednictwem strony internetowej ogladaj.canalplus.pl. Relacje tekstowe na żywo ze spotkań Świątek na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.