- Nie wiem, jaka będzie przyszłość pary Świątek-Mattek-Sands, ale jeśli one będą chciały grać ze sobą dłużej, to wydaje się, że to może być z korzyścią dla obu tenisistek. Jeśli ten debel utrzyma się dłużej, to one mogą wygrać jakiegoś szlema - mówi Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Fot. Thibault Camus / AP