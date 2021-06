Tyle Iga Świątek zarobiła na Roland Garros 2021! Fortuna

W porównaniu z zeszłorocznym Roland Garros polska tenisistka otrzymała zdecydowanie mniejszą kwotę, choć i ona robi wrażenie. Rywalizacja singla Igi Świątek zakończyła się na ćwierćfinale, gdzie 20-latka uległa Greczynce Marii Sakkari (4:6, 4:6). Zdecydowanie lepiej młodej zawodniczce poszło w deblu. Wraz ze swoją partnerką Bethanie Mattek-Sands dotarły do finału French Open, jednak tam przegrały z czeskim duetem.

Iga Świątek bez trofeum, choć z dużymi zarobkami. Polka zarobiła ponad milion złotych na Roland Garros

Zgodnie z wyliczeniami za osiągnięcia singlowe Iga Świątek otrzymała wypłatę w wysokości 255 tysięcy euro. Za finał debla Roland Garros obie tenisistki polsko-amerykańskiego duetu zainkasowały 144 074 euro, co daje 77 037 euro na każdą zawodniczkę. W sumie Świątek za udział we French Open zyskała 327 036 euro, a to oznacza, że zarobiła ponad 1,4 miliona złotych!

Podsumowując łączną pulę nagród tegorocznego Roland Garros obliczono, że kwota w porównaniu z zeszłym rokiem wyszła o 3,5 miliona euro mniejsza. W tym roku organizatorzy Wielkiego Szlema w Paryżu wypłacili tenisistom 34 367 216 euro. Najwięcej otrzymali zwycięzcy singla, dla których przeznaczono 1,4 mln euro.

Wiadomo, że Iga Świątek zamierza w najbliższym czasie odpocząć po wyczerpujących zmaganiach na Roland Garros. Polka odmówiła już występu na turnieju WTA 500 w Berlinie, który startuje w poniedziałek. Na podobny ruch zdecydowały m.in. liderka światowego rankingu, Australijka Ashleigh Barty, Japonka Naomi Osaka (2. WTA), Amerykanki Sofia Kenin (5. WTA) i Jennifer Brady (14. WTA), Greczynka Maria Sakkari (18. WTA) czy podwójna zwyciężczyni Rolanda Garrosa: Barbora Krejcikova (33. WTA).